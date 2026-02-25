Antonio Tejero, militar que intentó un golpe de Estado en España en 1981. Foto: EFE

Antonio Tejero, ex teniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó un intento de golpe de Estado en España el 23 de febrero de 1981, murió a los 93 años.

La noticia fue confirmada por el despacho de abogados que representa a su familia.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno español ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado.

El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que se había producido su muerte, que algunos medios de comunicación llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.

¿Qué pasó en febrero de 1981?

Aquel 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero irrumpió pistola en mano en el Congreso al mando de un grupo de agentes de esa policía militarizada y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno.

Antonio Tejero, militar que intentó un golpe de Estado en España en 1981. Video: EFE.

Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando el rey Juan Carlos, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias “para mantener el orden constitucional”.