Andrea del Boca, Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano “Generación Dorada” generó revuelo en las últimas horas. En ese sentido, Ángel de Brito, a través de su cuenta de X, brindó algunos detalles del contrato que firmó la actriz y sorprendió a todos.

Según el periodista, Del Boca firmó el contrato el pasado viernes, aunque en un contexto de preocupación porque su madre, Ana, de 95 años, se encuentra atravesando distintos problemas de salud que mantienen en alerta a la familia.

Además, en los videos que comenzaron a filtrarse en las redes sociales, hay un detalle que no pasó desapercibido: la limpieza. Fiel a su estilo, la actriz aclaró desde un principio la obsesión y los TOC que tiene por el orden. Una de las primeras frases al ingresar a la casa fue: “¡Qué rico huele! ¿Dónde estarán los productos de limpieza?”. Un comentario que marcó el tono de lo que será su convivencia dentro de Gran Hermano.

Andrea del Boca en Gran Hermano "Generación Dorada". Video: Telefe.

Respecto a la parte económica, Andrea del Boca tiene un contrato alto que se alinea con el de las figuras principales del reality show. No es la primera vez que su situación financiera genera comentarios, ya que cuando trabaja en la novela “Mamá Corazón”, enfrentaba una investigación de la Justicia federal por presunta defraudación de fondos públicos que le impedía cobrar en Argentina. En ese contexto, Telefe le depositaba el dinero en una cuenta a su nombre en Estados Unidos.

De esta forma, mientras celebra este nuevo paso en su carrera, Andrea del Boca está transitando un complicado momento en torno a la preocupación familiar y algunas particularidades que, una vez más, la ponen en el centro de la escena.

Rating: el debut de Gran Hermano subió el encendido y salvó a la TV tras el peor verano de su historia

Tras atravesar lo que se perfilaba como el peor verano en materia de rating en las últimas dos décadas, la televisión abierta argentina volvió a respirar aliviada este lunes. El esperado debut de Gran Hermano “Generación Dorada”, con la conducción de Santiago del Moro, no defraudó a las autoridades de Telefe y logró levantar un encendido que venía en caída libre.

La gala de apertura que presentó a la primera tanda de jugadores fue seguida por más de un millón 400 mil espectadores (según las nuevas métricas que difunde Kantar Ibope Media), demostrando que, frente a un formato de gran producción, el público tradicional sigue respondiendo.

Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe

Los números del debut: el minuto a minuto

La noche del canal de las pelotas arrancó en alto gracias a un piso excelente que le dejó la previa. El prime time calentó motores con la sorpresiva eliminación de Andy Chango en Masterchef Celebrity, ciclo conducido por Wanda Nara que le entregó la pantalla a GH con una base sólida de 19 puntos.

A partir de las 22:30, Santiago del Moro tomó las riendas y dio inicio a la temporada aniversario: