SanCor Salud en el Festival Buena Vibra en Ciudad Universitaria. Foto: @candeallende

El campo de deportes de Ciudad Universitaria fue escenario de la cuarta edición del Festival Buena Vibra, que reunió a más de 20.000 asistentes en una jornada atravesada por bandas en vivo, DJ’s, entretenimiento y propuestas gastronómicas que confirmaron el crecimiento del evento dentro de la escena musical argentina.

La participación de SanCor Salud en el Festival Buena Vibra se enmarca en una mirada que entiende la salud como un concepto integral, especialmente para las nuevas generaciones.

Hoy, para el público joven, el bienestar no se limita a lo asistencial: incluye equilibrio emocional, los vínculos, el disfrute, la cultura y los espacios de encuentro. En ese sentido, la música en vivo y las experiencias compartidas forman parte de una vida activa y saludable.

Esta visión también se refleja en el reciente lanzamiento de los planes GEN W y GEN XT, pensados para acompañar los estilos de vida actuales, con coberturas flexibles y servicios orientados a la prevención, el cuidado integral y la autonomía en la gestión de la salud.

En ese contexto, SanCor Salud dijo presente con un espacio que se destacó por su convocatoria y por una propuesta orientada a potenciar el cuidado y el bienestar en medio de la experiencia festivalera. A través de distintas acciones —como la aplicación gratuita de protector solar, la entrega de regalos y merchandising, y la disposición de lonitas que funcionaron como punto de encuentro y pausa entre show y show— la marca acompañó al público promoviendo una forma de disfrute consciente, donde cuidarse también es parte del plan.

Con su presencia en el festival, SanCor Salud reafirma su compromiso de estar cerca de las nuevas generaciones, acompañando sus formas de vivir, disfrutar y cuidarse.