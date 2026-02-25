Festival Buena Vibra Foto: guadach.ph

El fin de semana del 21 de febrero con el comienzo de un otoño de clima ideal dejó una edición del Festival Buena Vibra con más de 20 mil personas y muchos artistas convocantes. Dieron puerta a las 15 horas y el show comenzó a las 16. Calorcito, sol y un vientito que acompañó la tarde y noche del sábado hicieron de la experiencia algo inolvidable.

El Kuelgue, Wos, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, Camionero, An Espil 442, Bestia Bebé, Vinocio, La Valenti y Evlay se sucedieron sobre tres escenarios a lo largo de toda la jornada.

Festival Buena Vibra Foto: Joselina Brignone

Con opciones gastronómicas para todos los gustos y actividades que completaron la experiencia musical, Buena Vibra volvió a unir lo emergente y lo consagrado de la escena local.

Festival Buena Vibra 2026: los crossovers más esperados y algunas sorpresas

Los invitados especiales y cruces entre artistas del line-up marcaron momentos memorables del festival. Wos se sumó al show de El Kuelgue para Parque Acuático y contó con la participación de Zoe Gotusso en su ya clásico Carta para no llorar y la leyenda Litto Nebbia en Solo se trata de vivir.

Emma Horvilleur, por su parte, recibió a Alex Anwandter, quien participó de La Previa del Buena Vibra en el C Art Media un día antes, para interpretar su tema en colaboración Ya es tarde.

Festival Buena Vibra Foto: 00LUQUE

Gauchito Club contó con Goyo de Bandalos Chinos para Primer recreo y Conociendo Rusia sorprendió con el cover de Sin gamulán junto a Julián Kartún. El show de cierre, a cargo de Evlay, también incluyó el cruce con An Espil para Inflexión, mientras Ciudad Universitaria presenciaba como esta nueva edición del festival del verano llegaba a su fin.

La novedad de Wos

Valentín Oliva hizo freestyle junto a la guitarra de Nicolás Bereciartúa. Polítizado, picante y al frente, Wos se llevó los aplausos y miradas de todo el recinto del Buena Vibra.

Festival Buena Vibra Foto: 00LUQUE

Lo acompañó Nico, integrante de The Black Crowes e hijo de Vitico Bereciartúa, quien tocó en Riff junto a Pappo. Esta familia llena de historia musical sigue marcando la escena actual argentina.