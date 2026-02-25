Todo lo que dejó el Festival Buena Vibra 2026: un fin de semana a pura música en Ciudad Universitaria
El Festival Buena Vibra tuvo otra edición que tomó Ciudad Universitaria y la transformó en una fiesta de más de 20 mil personas. Con una amplia variedad de artistas y un espacio verde para sentarse y disfrutar de la música, comidas o algún trago, la experiencia fue especial.
El fin de semana del 21 de febrero con el comienzo de un otoño de clima ideal dejó una edición del Festival Buena Vibra con más de 20 mil personas y muchos artistas convocantes. Dieron puerta a las 15 horas y el show comenzó a las 16. Calorcito, sol y un vientito que acompañó la tarde y noche del sábado hicieron de la experiencia algo inolvidable.
El Kuelgue, Wos, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, Camionero, An Espil 442, Bestia Bebé, Vinocio, La Valenti y Evlay se sucedieron sobre tres escenarios a lo largo de toda la jornada.
Con opciones gastronómicas para todos los gustos y actividades que completaron la experiencia musical, Buena Vibra volvió a unir lo emergente y lo consagrado de la escena local.
Festival Buena Vibra 2026: los crossovers más esperados y algunas sorpresas
Los invitados especiales y cruces entre artistas del line-up marcaron momentos memorables del festival. Wos se sumó al show de El Kuelgue para Parque Acuático y contó con la participación de Zoe Gotusso en su ya clásico Carta para no llorar y la leyenda Litto Nebbia en Solo se trata de vivir.
Emma Horvilleur, por su parte, recibió a Alex Anwandter, quien participó de La Previa del Buena Vibra en el C Art Media un día antes, para interpretar su tema en colaboración Ya es tarde.
Gauchito Club contó con Goyo de Bandalos Chinos para Primer recreo y Conociendo Rusia sorprendió con el cover de Sin gamulán junto a Julián Kartún. El show de cierre, a cargo de Evlay, también incluyó el cruce con An Espil para Inflexión, mientras Ciudad Universitaria presenciaba como esta nueva edición del festival del verano llegaba a su fin.
La novedad de Wos
Valentín Oliva hizo freestyle junto a la guitarra de Nicolás Bereciartúa. Polítizado, picante y al frente, Wos se llevó los aplausos y miradas de todo el recinto del Buena Vibra.
Lo acompañó Nico, integrante de The Black Crowes e hijo de Vitico Bereciartúa, quien tocó en Riff junto a Pappo. Esta familia llena de historia musical sigue marcando la escena actual argentina.