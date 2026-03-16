Rey Felipe VI. Foto: Reuters.

El rey de España, Felipe VI, afirmó que durante la conquista de América se produjeron episodios de “mucho abuso” y señaló que algunos hechos de ese proceso histórico, evaluados desde los valores actuales, no pueden generar orgullo. No obstante, el monarca insistió en la necesidad de analizarlos en su contexto histórico y con una mirada rigurosa.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes en Madrid durante una visita no oficial a la exposición “La mujer en el México indígena”, que se presenta en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo. En el recorrido estuvo acompañado por el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

El rey Felipe VI de España durante una visita no oficial a la exposición 'La mujer en el México indígena'. Foto: X / @CasaReal.

El rey aseguró este lunes que hubo “mucho abuso” en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, “obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”, aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto. En ese sentido, el monarca destacó la importancia de estudiar la historia con una perspectiva equilibrada que evite interpretaciones simplistas.

Durante el recorrido por la muestra, el monarca consideró no obstante que hay que conocer estos hechos “en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”.

Y así, “sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día”, recalcó el monarca.

Felipe VI también recordó que durante la época colonial se impulsaron marcos legales destinados a proteger a las poblaciones indígenas, aunque en la práctica muchas veces no se cumplieron.

El rey Felipe VI de España durante una visita no oficial a la exposición 'La mujer en el México indígena'. Foto: X / @CasaReal.

“Es decir, los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso (…) Y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, indicó el rey.

Una exposición sobre el México indígena

La exposición visitada por el monarca busca profundizar en el papel de las mujeres dentro de las sociedades indígenas de lo que hoy es México, desde la época prehispánica hasta los primeros contactos con los europeos.

La muestra fue organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, con la colaboración del Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana. A través de diferentes piezas arqueológicas y objetos rituales, el recorrido presenta aspectos sociales, religiosos y culturales de las civilizaciones originarias.

En conversación con el embajador, el monarca resaltó la importancia de traer a España esta exposición, un testimonio del México antiguo, “de las culturas que son lo que hoy es México. Porque es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles”.

El rey Felipe VI de España durante una visita no oficial a la exposición 'La mujer en el México indígena'. Foto: X / @CasaReal.

Además, el rey subrayó que la historia compartida entre Europa y América dio origen a una identidad cultural compleja que sigue marcando a las sociedades actuales.

Añadió que estas exposiciones demuestran cómo las civilizaciones se han encontrado con sus momentos de lucha, de conflicto y de controversia, además de destacar la necesidad de que la juventud a ambos lados del Atlántico conozca el peso del conocimiento antiguo “para apreciarse a sí misma”, ya que “al fin y al cabo, esa cultura mestiza que nace ahí, en América, es lo que nos define hoy”.

Un debate histórico que sigue vigente

Las declaraciones del monarca se producen en un contexto en el que el debate sobre la conquista de América continúa presente en la relación entre España y México.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló en varias oportunidades la importancia de reconocer las consecuencias que tuvo la conquista para los pueblos originarios, un período histórico que describió como “muy violento”.

El rey Felipe VI de España durante una visita no oficial a la exposición 'La mujer en el México indígena'. Foto: X / @CasaReal.

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también reconoció que a lo largo de la historia compartida entre ambos países “ha habido dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios mexicanos y que es “justo reconocerlo y lamentarlo”.

La discusión sobre el pasado colonial se intensificó cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó formalmente al rey de España que pidiera perdón por los abusos cometidos durante la conquista, una carta que no recibió respuesta oficial.

Posteriormente, Sheinbaum decidió no invitar al monarca español a su toma de posesión en octubre de 2024, mientras que el Gobierno de España optó por no enviar representantes al acto en señal de protesta.