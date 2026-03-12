Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Foto: EFE

Mojtaba Jamenei, el nuevo líder de Irán, amenazó con “vengar la sangre de los mártires” y mantener “el bloqueo del estrecho de Ormuz” en su primer pronunciamiento en su puesto luego de la muerte de su padre. La declaración generó preocupación en un contexto marcado por el incremento de tensiones en Medio Oriente, donde la zona estratégica donde circula un quinto de la producción global de petróleo sigue bloqueada.

El líder del ayatollah comentó que continuarán los ataques en el Golfo Pérsico: “No dudaremos en vengar la sangre de sus mártires”. El comunicado fue leído por una presentadora en la televisión estatal, en el cual enfatizó: “Les aseguro a todos que no dudaremos en vengar la sangre de los mártires. La represalia que tenemos en mente no se limita solo al martirio del gran líder de la Revolución (en relación a su padre, Alí Jamenei) más bien, cada miembro de la nación martirizado por el enemigo constituye un caso aparte en el proceso de venganza".

Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo Líder Supremo de Irán. Foto: via REUTERS

“Debemos derrotar al enemigo y nuestra fuerza nos ayudará a lograrlo. Prometemos al difunto líder supremo Alí Jamenei que seguiremos el camino, haremos todo lo posible para seguir lo que se hizo en el pasado, pido a todos los líderes políticos de Irán que hagan todo lo posible por mostrar unidad. Nunca nos rendiremos. Nuestros enemigos pagarán el precio, porque habrá venganza", lanzó.

En esta misma línea, el nuevo líder supremo de Irán sostuvo que “una parte de esta represalia ya concretó, pero hasta que se concrete por completo, este caso permanecerá abierto por encima de los demás". Y agregó: “Seremos especialmente sensibles con respecto a la sangre de nuestros hijos. Por lo tanto, el crimen que el enemigo cometió deliberadamente contra la escuela Shajareh-Tayyebeh en Minab y algunos casos similares tienen un lugar especial en este proceso de rendición de cuentas".

Mojtaba Jamenei. Foto: NA

Además, Jamenei les exigió a los países árabes del Golfo que cierren las bases estadounidenses: “Estos países deben aclarar su postura respecto a quienes atacaron nuestra querida patria y asesinado a miembros de nuestro pueblo. Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible, porque a esta altura deben haberse dado cuenta de que las afirmaciones de Estados Unidos de brindar seguridad y paz no fueron más que una mentira".