Jessica “La Maciel”, Gran Hermano. Foto: captura Telefe.

Tras la polémica salida de Carmiña de Gran Hermano por sus dichos racistas contra otra compañera, se conoció quién es su reemplazante. Se trata de la tiktoker Jessica “La Maciel”, quien ingresó al reality con una máscara y se convirtió en la primera therian de la casa.

“En el momento en que me pongo esta máscara, yo soy Pupi Pú. Soy una therian. Para los que no saben lo que es una therian, somos personas que nos percibimos como distintos animales. En mi caso, soy una zorra siberiana con cruza de caniche toy o perro de la calle. Por eso el pelo lacio”, contó, frente a la atenta mirada del resto de los hermanitos.

Jessica “La Maciel”, Gran Hermano. Foto: captura Telefe.

Así fue el ingreso de Jéssica “La Maciel” a Gran Hermano 2026

Ni bien ingresó a la casa de Gran Hermano, los hermanitos no entendían quién era hasta que la influencer se sacó la máscara que tenía puesta. Cuando comenzó a saludar a todos, la única que la reconoció fue Danelik y la acompañó a recorrer la casa.

“Soy Jessica Maciel y estoy en redes hace muchísimo tiempo. Antes ya trabajaba en teatro. Voy a estar acá bien con todos porque yo al estar acá ya gané. No me importa si la semana que viene me voy porque ya estoy acá. No vine a competir con nadie porque ya gané. Quiero conocerlos a todos, hacerlos reír a todos. No vine a jugar, vine a conocerlos, vine a vivir con ustedes. Esta es mi postura, voy a estar con todos”, comenzó contando la nueva participante.

Jessica “La Maciel”, Gran Hermano. Foto: captura Telefe.

Luego, Jessica volvió a ponerse la máscara de therian y comenzó a hacer su acting: “¿Por qué percibirse animal? Mi caso es como muy particular. Yo tuve muchas amigas y tuve la mala suerte de que los maridos me escribían. Y no sé por qué, pero esa energía a mí me atraía. (...) Entonces, en un momento descubrí que me crucé con un therian, que era perro, que era un chihuahua peludo. Y charlamos, tuvimos una charla muy amena, me invitó a tomar unos mates. Y que eso era yo, una therian, una zorra“, dijo, a modo de broma.

“A partir de ahí, mi vida cambió. Me siento muy feliz de ser una therian. En este contexto en que no los conozco, la manera en que yo percibo la energía de los seres humanos es oliéndoles el c... así que a ver quién pasa primero”, agregó. “Bueno, eso queda para otro día”, expresó Santiago del Moro.