Máxima. Foto: HBO Max

Todos conocemos la historia de Máxima Zorreguieta, la argentina que actualmente es reina de los Países Bajos. Vimos a la distancia cómo fue la ceremonia y cómo se emocionó cuando en la iglesia un bandoneonista tocó “Adiós Nonino”, el tango favorito de su padre. Y recordamos que no le permitieron asistir a la boda por haber trabajado con el gobierno de facto.

Pero ahora vamos a tener la oportunidad de conocer los entretelones de esta etapa en la vida de la reina argentina con el estreno, este jueves 19 de marzo, de la segunda temporada de la serie en HBO Max. Justamente, el primer capítulo abarca desde los meses previos al casamiento, cuando la pareja recorrió el país mostrando simpáticas escenas entre los neerlandeses, hasta replicar exactamente el momento cumbre de una boda real que se vio en todo el mundo.

Intérpretes de lujo

Encarnando hasta en el más mínimo detalle de esta personalidad tan conocida, se ve a una Delfina Chaves que logra una composición impactante de la Máxima joven y enamorada, la que se tiene que contener para no cuestionar la rigidez del entorno real en el que ha decidido zambullirse con esa alegría tan característica que tiene. El espectador podrá ver cómo intenta organizar su propia boda o elegir el vestido. De la sorpresa de que Mandela vaya a la ceremonia a la tristeza de no tener a sus padres con ella, toda una variedad de sentimientos serán parte de este nuevo comienzo. Y algunos accidentes también.

"Máxima", segunda temporada. Foto: HBO Max

Y aquí aparece también su hermana Inés, que tiene a otra intérprete de lujo: Carolina Kopelioff (“Soy Luna”). Ella fue capaz de darle alegría y asombro al personaje, tanto como un dejo de tristeza que permite intuir los problemas que la llevaron al suicidio en 2018. Realmente está muy bien.

En verdad todo el elenco se ajusta para dar la sensación de que estamos chusmeando la vida privada de la realeza, desde Martijn Lakemeier como Guillermo Alejando a Sebastian Koch como su envejecido padre. También aparece Agustina Palma (“O11ce”), como en la temporada anterior.

Los primeros años de matrimonio de Máxima

En una etapa más adulta de la argentina, mostrarán cómo Máxima tendrá que consolidar su lugar dentro de la casa real, aún a costa de tensiones con sus nuevos familiares políticos. La serie se adentra en los desafíos que enfrenta para establecer su posición, atrapada entre sus ambiciones personales, la dinámica familiar y la mirada atenta de la sociedad holandesa, en un momento clave de su vida pública y privada.

En apenas seis episodios se mostrará el nacimiento de la heredera al trono Amalia y cómo una mujer tan dinámica como Máxima intenta balancear su espontaneidad, esa que la hizo querida por el pueblo holandés, con la rigidez y el cuidado de todos los detalles de la casa real de Orange-Nassau.