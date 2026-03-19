El nuevo video de AC / DC

Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires luego de su llegada a la Argentina para los shows en el Monumental 23, 27 y 31 de marzo, y crece la duda entre los fanáticos por los recitales.

“Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias”, dijo un portavoz de la banda a la agencia REUTERS.

El guitarrista de AC/DC Stevie Young. Foto: Instagram @stevie_young_official

En esa línea, entre los fanáticos de la banda creció la preocupación no solo por la salud de Young, sino también por qué pasará con los recitales que AC/DC tiene pactados en el Monumental.

La situación adquiere mayor relevancia debido al rol central que Stevie ocupa en la formación actual del grupo. Desde 2014, el guitarrista reemplaza de manera estable a Malcolm Young, uno de los fundadores, tras su retiro por motivos médicos.

Qué pasa con los shows de AC/DC en River

En esa línea, desde la organización de los recitales lanzaron un comunicado afirmando que la evolución del músico es favorable: “Stevie se encuentra en buen estado y de buen ánimo”, a la vez que señalaron que el guitarrista está entusiasmado por subirse al escenario el lunes.

Comunicado sobre el guitarrista de AC/DC, Stevie Young. Foto: Prensa

En esa línea, todo indica a que los shows de AC/DC en el Monumental no se suspenderán, ya que lo de Stevie Young fue un susto que no derivó en algo más grave.

La vuelta de la banda a la Argentina se produce después de 16 años de ausencia. Su última visita fue en diciembre de 2009, cuando llenaron el estadio de River Plate durante tres noches consecutivas. Aquellos conciertos quedaron registrados en el disco y DVD Live at River Plate, considerado uno de los hitos del rock internacional en el país.