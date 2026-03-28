AC/DC en River Foto: @ACDC

En una nueva noche de rock en el estadio Monumental, AC/DC volvió a hacer vibrar a miles de fanáticos en una noche que estuvo decorada por la lluvia.

Desde el campo hasta las últimas plateas, donde no entraba ni un alfiler, el delirio fue total y el factor climático le dio un toque diferente al de la primera presentación.

AC/DC en River.

Familias y grupos de amigos convivieron en una misma celebración, unidos por una pasión que se transmite de generación en generación.

AC/DC en River.

Brian Johnson, con su carisma intacto, sostuvo un diálogo constante con la multitud, alimentando una conexión que se reflejó tanto en el estadio como en las redes.

AC/DC en River.

Una nueva noche de rock con la sensación que la banda sigue más vigente que nunca y con ganas de seguir haciendo delirar a un público que los admira.

AC/DC en River.

El 31 de marzo, la última presentación y una nueva oportunidad para vibrar de la mano de Brian Johnson y Angus Young.