AC/DC volvió a brillar en River: miles de fanáticos vibraron bajo la lluvia en el estadio Monumental
La mítica banda dio el segundo de sus tres shows en un Monumental colmado, con canciones que quedaron marcadas a fuego entre los fans. El 31 cierra su gira por el país.
En una nueva noche de rock en el estadio Monumental, AC/DC volvió a hacer vibrar a miles de fanáticos en una noche que estuvo decorada por la lluvia.
Desde el campo hasta las últimas plateas, donde no entraba ni un alfiler, el delirio fue total y el factor climático le dio un toque diferente al de la primera presentación.
Familias y grupos de amigos convivieron en una misma celebración, unidos por una pasión que se transmite de generación en generación.
Brian Johnson, con su carisma intacto, sostuvo un diálogo constante con la multitud, alimentando una conexión que se reflejó tanto en el estadio como en las redes.
Una nueva noche de rock con la sensación que la banda sigue más vigente que nunca y con ganas de seguir haciendo delirar a un público que los admira.
El 31 de marzo, la última presentación y una nueva oportunidad para vibrar de la mano de Brian Johnson y Angus Young.