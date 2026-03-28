Canal 26
Por Canal 26
sábado, 28 de marzo de 2026, 13:05
AC/DC en River
AC/DC en River Foto: @ACDC

En una nueva noche de rock en el estadio Monumental, AC/DC volvió a hacer vibrar a miles de fanáticos en una noche que estuvo decorada por la lluvia.

Desde el campo hasta las últimas plateas, donde no entraba ni un alfiler, el delirio fue total y el factor climático le dio un toque diferente al de la primera presentación.

AC/DC en River.

Familias y grupos de amigos convivieron en una misma celebración, unidos por una pasión que se transmite de generación en generación.

AC/DC en River.

Brian Johnson, con su carisma intacto, sostuvo un diálogo constante con la multitud, alimentando una conexión que se reflejó tanto en el estadio como en las redes.

También podría interesarte
ARMYS, se acabó la espera: BTS confirmó estadio y precios de las entradas para su debut histórico en Argentina

ARMYS, se acabó la espera:BTS confirmó estadio y precios de las entradas para su debut histórico en Argentina

Día Mundial del Teatro: cuáles son las 5 mejores obras que no te podés perder

Día Mundial del Teatro:cuáles son las 5 mejores obras que no te podés perder

AC/DC en River.

Una nueva noche de rock con la sensación que la banda sigue más vigente que nunca y con ganas de seguir haciendo delirar a un público que los admira.

AC/DC en River.

El 31 de marzo, la última presentación y una nueva oportunidad para vibrar de la mano de Brian Johnson y Angus Young.