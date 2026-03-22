Cronograma especial de la línea D de subtes por los shows de AC/DC. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Con motivo de los esperados recitales de AC/DC en la ciudad de Buenos Aires, el servicio de subte contará con un esquema especial para facilitar la vuelta de los miles de asistentes que llegarán al Estadio Monumental.

La empresa concesionaria Emova confirmó que la Línea D del Subte de Buenos Aires extenderá su horario de funcionamiento en tres fechas clave: lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo, coincidiendo con los conciertos de la banda en la cancha de River.

Cronograma especial de la línea D de subtes por los shows de AC/DC. Foto: X / @Emova_arg.

Durante las noches de los shows, la Línea D funcionará con un servicio nocturno extendido hasta la 1:30 de la madrugada, ofreciendo una alternativa de transporte público para quienes asistan a los recitales y necesiten regresar a sus hogares una vez finalizados los espectáculos.

Cronograma especial de la línea D de subtes por los shows de AC/DC. Foto: X / @basubte.

¿Cómo funcionará el servicio especial de la Línea D de subte?

El operativo tendrá características especiales:

Única estación habilitada para el ingreso :



Sentido único de circulación :



Estaciones habilitadas para el descenso :



Este esquema busca ordenar el flujo de pasajeros y garantizar una salida más ágil tras los recitales.

Cronograma especial de la línea D de subtes por los shows de AC/DC. Foto: X / @basubte.

La llegada de AC/DC genera una gran convocatoria en Buenos Aires, con miles de personas movilizándose hacia la zona de Núñez. En ese contexto, la extensión del horario del subte se presenta como una opción segura, rápida y económica para evitar la congestión vehicular y la alta demanda de otros medios de transporte.

Recomendaciones para los asistentes al show de AC/DC en el Estadio Monumental

Planificar el regreso con anticipación.

Dirigirse directamente a Congreso de Tucumán al finalizar el show.

Tener en cuenta que no habrá otras estaciones habilitadas para el ingreso.

Evitar demoras llegando con tiempo al andén.

Subte D estación Tribunales. Foto: Buenos Aires Ciudad

La medida se suma a otros operativos especiales que suelen implementarse en grandes eventos en la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y acompañar espectáculos de gran convocatoria.