El guitarrista de AC/DC Stevie Young. Foto: Instagram @stevie_young_official

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue internado en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires luego de su llegada a la Argentina.

“Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias”, dijo un portavoz de la banda a la agencia REUTERS.

“Stevie se encuentra bien y de buen ánimo. Está deseando subir al escenario el lunes”, añadió.

El guitarrista de AC/DC Stevie Young. Foto: Instagram @stevie_young_official

El sobrino del histórico guitarrista Angus Young se encontraba realizando el tramo latinoamericano de la gira junto a AC/DC, que tiene previsto presentar tres conciertos en Buenos Aires entre el 23 y el 31 de marzo y luego tres shows en la Ciudad de México en abril.

AC/DC vuelve a la Argentina: cuándo y dónde toca

Con más de 200 millones de discos vendidos, un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll y clásicos eternos como Back in Black, AC/DC vuelve a la Argentina en 2026 con su Power Up Tour, que ya confirmó tres fechas en River: 23, 27 y 31 de marzo.

Será el regreso de una banda que encontró en el público argentino uno de los escenarios más intensos, y también una nueva oportunidad para revivir una relación que, desde 1996 y especialmente desde 2009, convirtió a River Plate en territorio sagrado del rock mundial.