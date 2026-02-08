La banda australiana tocará el 23, 27 y 31 de marzo, en el marco de su Power Up Tour. Foto: Gemini IA.

Con las tres fechas totalmente agotadas en el estadio de River Plate, el regreso de AC/DC a la Argentina en este 2026 se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año. La banda australiana tocará el 23, 27 y 31 de marzo en el marco de su Power Up Tour y volverá a reencontrarse con un público que la consagró como una de las más convocantes de la historia del rock en el país.

El anuncio de los shows desató una verdadera fiebre entre los fanáticos y reactivó el recuerdo de la última visita de AC/DC a la Argentina, ocurrida en 2009, cuando el grupo hizo vibrar el Estadio Monumental durante tres noches que quedaron inmortalizadas en el histórico DVD Live at River Plate. Antes de eso, la banda había pisado suelo argentino por primera vez en 1996, en otro capítulo fundamental de su vínculo con el público local.

AC/DC vuelve a la Argentina. Foto: Instagram.

AC/DC y su primera vez en River: 1996, el desembarco histórico

Después de 22 años de trayectoria, AC/DC llegó por primera vez a la Argentina en octubre de 1996, en el marco de la gira “Ballbreaker”. Fueron dos conciertos en el estadio Monumental el 18 y 19 de octubre ante más de 50 mil personas por noche, que sellaron un vínculo inmediato y visceral con el público local.

La banda se presentó con su formación clásica: Angus y Malcolm Young en guitarras, Brian Johnson en la voz, Cliff Williams en bajo y la reincorporación de Phil Rudd en batería, un regreso celebrado por los seguidores. El despliegue técnico fue imponente para la época: un escenario de 70 metros de ancho y 18 de alto, alimentado por tres generadores de energía que sostenían luces, sonido y efectos.

AC/DC en el Estadio River Plate (1996). Foto: Pogopedia.

La intro de los conciertos incluyó el corto animado de Beavis and Butt-Head, antes de dar paso a un setlist cargado de clásicos como Back in Black, Thunderstruck, Girls Got Rhythm, Ballbreaker, You Shook Me All Night Long, T.N.T. y Highway to Hell. Los shows tuvieron además una fuerte impronta local, con Riff, Divididos y Rata Blanca como bandas invitadas.

El regreso consagratorio: River 2009 y el show que dio la vuelta al mundo

La última visita de AC/DC a la Argentina se produjo en diciembre de 2009, nuevamente en River Plate, con tres fechas: el 2, 4 y 6 de diciembre. Más de 60 mil personas por noche colmaron el estadio en una serie de conciertos que no solo reafirmaron la devoción del público argentino, sino que quedaron inmortalizados en el DVD “Live at River Plate”.

Ese material, publicado en 2011, debutó número uno en las listas de 17 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España y Australia. Dirigido por David Mallet y producido por Rocky Oldham, el registro utilizó 32 cámaras HD y se convirtió en una de las piezas audiovisuales más emblemáticas de la historia del hard rock en vivo.

El setlist fue una verdadera locomotora de rock & roll: Rock ‘n’ Roll Train, Back in Black, Thunderstruck, Shoot to Thrill, You Shook Me All Night Long, T.N.T., Whole Lotta Rosie, Let There Be Rock y Highway to Hell, entre otros. Angus Young, con su clásico uniforme escolar, protagonizó uno de los shows más recordados de su carrera frente a un público que cantó cada riff como un himno.

AC/DC en el Estadio River Plate (2009). Foto: Archivo.

Un regreso esperado tras 17 años

Con más de 200 millones de discos vendidos, un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll y clásicos eternos como Back in Black, AC/DC vuelve a la Argentina en 2026 con su Power Up Tour, que ya confirmó tres fechas en River: 23, 27 y 31 de marzo.

Será el regreso de una banda que encontró en el público argentino uno de los escenarios más intensos, y también una nueva oportunidad para revivir una relación que, desde 1996 y especialmente desde 2009, convirtió a River Plate en territorio sagrado del rock mundial.