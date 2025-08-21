Emilia Mernes explicó porqué no quiso opinar de política: “Quedé tiesa, como el meme”

La cantante se refirió a la situación que se volvió viral y aseguró que se arrepiente. Sin embargo, también defendió su postura. “Yo estudié en la universidad pública”, remarcó.

Emilia Mernes. Foto: Instagram.

En medio del estreno de su EP “Perfectas”, Emilia Mernes comenzó a animarse mucho más a hablar de sus polémicas y responder al odio que recibe en las redes sociales con respecto a su belleza y su música. Además, comenzó a reconocer que la industria de la música fomenta la perfección, sobre todo en las mujeres.

En esta misma línea, la cantante se animó a hablar de política en el podcast “Hablando de algo con alguien” con Sofi Carmona y resaltó que fue un error haberse negado a hablar del enfrentamiento de Javier Milei contra algunas figuras del espectáculo. Ante la pregunta de “de qué se arrepiente”, ella fue muy sincera: “Hay veces que vuelvo atrás y digo: ‘¿por qué hice esto?’“.

Emilia Mernes dijo que se arrepiente de no haber hablado de política. Fuente:X fedeebongiorno

A su vez, Emilia agregó: “Cuando me preguntaron de política y no respondí. Quedé tiesa, como el meme”. En este mismo sentido, remarcó que en su momento, no tenía las herramientas para poder llevar ese tipo de conversaciones con la seriedad que requería: “No tenía la respuesta, venía como fuera de la situación. No estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España, la verdad no me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mí”.

Sin embargo, reconoció que “no estuvo bien” no involucrarse de ninguna manera en el debate público y reflexionó: “Está bien decir ‘no sé sobre algo, sobre esto no sé’”. Sin dar demasiado detalle sobre su inclinación política, resaltó: “Sobre política no sé, pero sí estoy muy conectada con la realidad, con lo que pasa en mi país”.

“Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora, yo estudié en la universidad pública. Me interpela lo que pasa en mi país”, remarcó la artista. “El problema es que me piden una explicación a mí o una respuesta a mí, y yo no tengo esas respuestas”, señaló sobre el hate que recibió por no haber dicho nada en su momento.

Emilia Mernes.

“Hago lo que puedo con lo que tengo y trato de poner mi grano de arena siempre”, añadió la artista oriunda de Entre Ríos, a la vez que aseguró que se siente muy subestimada: “Si bien sé que muchas de las cosas que me dicen no son reales, a veces me las creo”.

Emilia sobre su trabajo y el hate: “No me siento consagrada”

“Soy una persona demasiado exigente, un poco dura conmigo misma. Hay tanto más que recorrer que ni ahí me siento consagrada”, dijo Emilia sobre su recorrido como artista. Sin embargo, reconoció que su álbum “.MP3” fue un antes y un después en su vida.

Emilia Mernes estrenará “Perfectas” el 31 de julio. Foto: Instagram.

Con respecto a su EP, aseguró que si bien tiene un alter ego de “diva pop”, en la vida real no es así: “No hay forma de ser perfectas. La perfección no existe, es algo inalcanzable que nos hizo creer que teníamos que ser, en especial a nosotras, las mujeres”.

“Me dijeron que soy un producto, que solo sirvo para ser linda, que tengo que estar siempre hot, pero no tanto. Que tengo que tener los mejores números, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música, que tengo que decir tal cosa, tal otra, pero no así. Que me tengo que vestir de cierta manera, mostrar menos, mostrar más, no tener errores, no enojarme, no ponerme triste, no sentirme mal”, remarcó.