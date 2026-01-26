BTS, grupo masculino de k-pop. Foto: UHD Wallpaper.

La inminente llegada de BTS a la Argentina en octubre 2026 ya se perfila como uno de los eventos musicales más esperados. Aunque Big Hit Music, empresa a cargo del grupo masculino de k-pop, todavía no confirmó la sede oficial ni las fechas de ventas en nuestro país, sí adelantó un dato clave que activó la carrera entre los fans: quienes cuenten con la membresía ARMY oficial tendrán acceso prioritario a la preventa de entradas.

En este contexto, miles de seguidores comenzaron a preguntarse cómo adquirir la membresía, especialmente en Argentina, donde no todos los usuarios utilizan PayPal. La plataforma Weverse, canal oficial del grupo, ofrece una alternativa válida y segura para completar el proceso sin necesidad de esa billetera virtual.

Membresía ARMY de Weverse. Foto: Weverse.

¿Qué es la membresía ARMY y por qué es clave para los shows de BTS?

La membresía ARMY es un beneficio oficial que Big Hit Music ofrece a los fans de BTS en todo el mundo. Además de contenidos exclusivos, sorteos y acceso anticipado a información, uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de participar en preventas de entradas para conciertos, algo fundamental en giras de alta demanda como la que se espera para 2026.

En eventos anteriores, la preventa para miembros ARMY fue determinante para conseguir tickets, ya que muchas fechas se agotaron en cuestión de minutos durante la venta general.

Paso a paso: cómo comprar la membresía ARMY desde Argentina

Para quienes residan en Argentina, Weverse permite completar la compra a través de eXimbay, un sistema que acepta tarjetas sin necesidad de PayPal. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la página oficial de Weverse desde cualquier navegador. Crear una cuenta o iniciar sesión. Buscar “BTS” en el buscador principal. Acceder al canal oficial del grupo. Presionar la opción “Membership”. Elegir la segunda opción con ícono lila. Seleccionar “Membership subscription (GLOBAL)”, válida para Argentina. Completar los datos personales y aceptar los consentimientos requeridos. En el método de pago, optar por eXimbay y abonar con tarjeta.

Membresía ARMY de Weverse. Foto: Weverse.

Atención al código ARMY: un dato personal y único

Una vez acreditado el pago de la membresía, que a enero 2026 tiene un valor de USD 19,67 (unos 30 mil pesos argentinos aproximadamente), esta aparecerá en la cuenta de Weverse con una tarjeta digital personalizada, que incluye el nombre del titular y un código único e intransferible.

Este código será el que habilite el acceso a la preventa de entradas para los conciertos de BTS en Argentina. Desde la plataforma recomiendan no compartir este código, ya que su uso indebido podría generar problemas al momento de validar la compra de tickets.

BTS significa Bangtan Sonyeondan ("Chicos a prueba de balas"), simbolizando la protección de sus valores y música frente a críticas. Foto: Instagram / bts.

La llegada de BTS al país marcará sin dudas un hito para el k-pop en todo Sudamérica, pero más aún para la Argentina. Con estadios colmados y una base de fans consolidada, la expectativa por la venta de entradas es total. Contar con la membresía ARMY es la mejor estrategia para aumentar las chances de vivir en vivo uno de los shows más esperados del año.