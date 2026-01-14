Qué se sabe hasta el momento de la visita de BTS en Argentina

BTS, la reconocida banda de K-pop, confirmó oficialmente su regreso musical en 2026, luego de que sus integrantes completen el servicio militar.

La productora anunció que lanzarán un nuevo álbum el 20 de marzo, el primero como grupo completo desde hace años, y lo acompañarán con una gira mundial masiva para 2026 y 2027 en estadios alrededor del mundo. En Argentina se presentarán el 23 y 24 de octubre de este año.

BTS en Argentina 2026. Foto: redes sociales.

El tour marcará la vuelta definitiva del grupo coreano a los escenarios, luego de un periodo largo donde cada miembro se desarrolló individualmente y cumplió con su compromiso militar.

Qué se sabe hasta el momento sobre la venta de entradas

Según la información del sitio oficial, los miembros de BTS actuarán en Argentina el próximo 23 y 24 de octubre de 2026 y la visita estará a cargo de la productora DF Entertainment. Aunque todavía no está anunciada la venta de entradas, se presume que será a través del sistema de AllAccess, la ticketera que vendió los boletos de Oasis, Taylor Swift, Lollapalooza y María Becerra, entre otros shows.

Banda surcoreana BTS, K-POP

Además, Big Hit Music anticipó que quienes tengan la ARMY MEMBERSHIP de BTS podrán participar en la preventa de los boletos, pero la situación todavía no está del todo esclarecida para la Argentina. La membresía sale alrededor de 28 mil pesos argentinos.

Mentiras tanto, aunque la venta de entradas todavía no está confirmada, lo cierto es que los conciertos de BTS en distintas partes del mundo ya tienen un precio estimado. En Corea, por ejemplo, se manejan los siguientes precios:

SOUNDCHECK: $178.00 USD.

GENERAL R: $150.00 USD.

GENERAL S: $135.00 USD.

Expectativa por el regreso de BTS

En medio de una gran expectativa por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del 2025 que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como ‘Dynamite’ o ‘Butter’, y llevó el K-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.

Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM and J-Hope of BTS - Foto: Reuters

Antes de iniciar el servicio militar obligatorio, BTS aportaba a la economía surcoreana más de 5,5 billones de wones anuales —alrededor de 3.800 millones de dólares—, de acuerdo con datos de un organismo estatal. Ese impacto representaba cerca del 0,2 % del Producto Bruto Interno total de Corea del Sur.