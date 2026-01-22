BTS, grupo k-pop. Foto: Instagram / bts.

El hecho de que BTS, uno de los grupos masculinos de k-pop más famosos del mundo, incluyera a la Argentina en su próxima gira mundial, mantiene en vilo a miles de fanáticos. Sin embargo, la emoción por el anuncio convive con una gran preocupación: el precio de las entradas.

En las últimas horas, se conocieron los valores oficiales para los shows del grupo en Ciudad de México, y las redes sociales no tardaron en reaccionar ante cifras que, trasladadas a la realidad argentina, anticipan entradas difíciles de afrontar.

BTS incluyó a la Argentina para su gira de 2026. Foto: redes sociales.

Los precios confirmados de BTS en México

De acuerdo con la información difundida para las fechas de BTS en la capital mexicana, los valores de las entradas son los siguientes:

$1.767 MXN.

$2.840 MXN.

$4.476 MXN.

$4.948 MXN.

$8.010 MXN.

$8.482 MXN.

$8.953 MXN (con cargos incluidos), más $50 MXN por procesamiento.

Platinum: $13.330 MXN.

VIP: $17.782 MXN.

Estos precios abarcan desde ubicaciones generales hasta experiencias premium con beneficios exclusivos.

Entradas de BTS en México. Foto: X (Twitter).

¿Cuánto saldrían las entradas de BTS en Argentina?

Para estimar cuánto podrían costar las entradas en Argentina, los valores fueron convertidos primero a dólares estadounidenses y luego a pesos argentinos, tomando como referencia un dólar oficial estimado en $1443.

Se trata de una proyección orientativa, ya que los precios finales dependen de impuestos, cargos de servicio y el tipo de cambio vigente al momento de la venta. Con ese criterio, los valores quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

Entradas más económicas: entre $145.000 y $230.000.

Ubicaciones intermedias: entre $365.000 y $425.000.

Plateas preferenciales: entre $655.000 y $700.000.

Entradas generales más caras: hasta $735.000.

En el caso de las categorías especiales:

Platinum: alrededor de $1.095.000.

VIP: cerca de $1.465.000.

BTS incluyó a la Argentina para su gira de 2026. Foto: NA.

Estas cifras no contemplan posibles cargos adicionales por servicio ni eventuales impuestos, lo que podría elevar aún más el precio final.

La reacción de los precios en redes sociales

Tras la difusión de estas estimaciones, las redes sociales estallaron. Mientras algunos fans comenzaron a planificar ahorros a largo plazo para ver a BTS en vivo, otros manifestaron su preocupación por precios que consideran difíciles de afrontar.

Memes por los precios de las entradas para BTS. Foto: X (Twitter).

Memes por los precios de las entradas para BTS. Foto: X (Twitter).

Por el momento, la plataforma AllAccess, encargada de la venta de entradas, no existe confirmación oficial ni de los precios ni del estadio donde se presentará BTS en Argentina, pero los valores de la gira en México funcionan como una referencia concreta del costo que podría tener el show.