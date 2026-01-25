Falleció Matilde Noble Mitre de Saguier a los 87 años. Foto: Redes sociales.

Matilde Noble Mitre de Saguier falleció este sábado a los 87 años en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Integrante de una de las familias más influyentes del periodismo argentino, era tataranieta del expresidente Bartolomé Mitre y sobrina de Roberto Noble, fundador del diario Clarín.

Según informaron sus allegados, sus restos serán velados el próximo lunes en el cementerio Jardín de Paz, donde también se realizará una misa exequial en la capilla del predio a las 11.

Matilde Noble Mitre de Saguier falleció este sábado a los 87 años.

Nacida en marzo de 1939 en la ciudad de Buenos Aires, Noble Mitre de Saguier fue tataranieta de Bartolomé Mitre, expresidente de la Nación y fundador del diario La Nación, y sobrina de Roberto Noble, creador del diario Clarín. Desde sus orígenes, su historia personal estuvo atravesada por el peso simbólico de apellidos fundamentales para comprender la evolución de la prensa nacional.

Hija de Julio Argentino Noble, diputado nacional y hermano de Roberto Noble, y de María Helena Mitre (nieta de Bartolomé Mitre y Vedia, director en dos oportunidades de La Nación), creció en un entorno donde el debate público, la política y la cultura ocupaban un lugar central. Aun así, su perfil se caracterizó por la discreción y una presencia pública medida, alejada de los primeros planos mediáticos.

Matilde Noble Mitre de Saguier fue tataranieta de Bartolomé Mitre, expresidente de la Nación y fundador del diario La Nación.

A los 20 años contrajo matrimonio con Julio César Saguier, abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical. Durante el retorno de la democracia, su esposo fue intendente de la entonces Capital Federal bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, hasta su fallecimiento en 1987. Desde entonces, Matilde Noble Mitre de Saguier continuó su vida acompañada por una intensa vida familiar: fue madre de seis hijos y abuela de 18 nietos.

Hasta el final de su vida fue la principal accionista de la sociedad editora del diario La Nación, fundado en 1870, y madre de Julio César Saguier, actual director del grupo. Su rol dentro del entramado empresarial del medio convivió con una fuerte impronta espiritual y comunitaria, especialmente a través de su participación en el grupo de oración de la iglesia Santa Catalina, en el barrio porteño de San Nicolás.

Quienes la conocieron destacan su compromiso silencioso, su vocación de servicio y su apego a los valores familiares. Esos mismos valores encontraron un espacio de expresión en el campo Santa Matilde, que llevaba su nombre y funcionó durante años como punto de encuentro familiar y refugio personal.