El mundo de la música latina está de luto, ya que se supo la noticia de la muerte de Willie Colón a los 75 años, una de las figuras más influyentes de la historia de la salsa y referente indiscutido a la identidad nuyorican en Estados Unidos. Su fallecimiento fue confirmado por la familia a través de redes sociales y generó una inmediata conmoción entre artistas, colegas y fanáticos en toda América Latina.

Nacido en el Bronx, en el seno de una familia puertorriqueña, Colón fue mucho más que un trombonista virtuoso. Se convirtió en uno de los grandes arquitectos del llamado “sonido de Nueva York”, una corriente que fusionó el son cubano con el jazz, el rock y los ritmos urbanos que emergían en los barrios latinos de la ciudad.

Su carrera logró despegar bajo el sello de Fania Récords, una discográfica que impulsó la internalización de la salsa en las décadas del 60 y 70. Allí construyó una estética propia, tanto musical como visual: sus portadas inspiradas en el cine de mafia y su apodo “El Malandro” reforzaron una identidad rebelde y callejera que conectó de inmediato con el público.

Willie Colón: el arquitecto de la música salsera

Willie Colón tuvo una histórica sociedad con Héctor Lavoe, con quien formó una de las duplas más emblemáticas de la música latina. Juntos dieron vida a clásicos como “El Cantante”, “Che Che Colé” y “Aguanilé”, canciones que trascendieron generaciones y fronteras.

Más adelante, su alianza con Rubén Blades marcó otro hito con el lanzamiento de Siembra, considerado uno de los discos más importantes de la salsa. Temas como Pedro Navaja y Plástico demostraron que el género podía combinar ritmo bailable con una profunda mirada social y política, abordando problemáticas como la desigualdad, el imperialismo y la alienación cultural.

Colón no solo transformó la música desde lo sonoro al llevar el trombón al frente de la orquesta con un estilo crudo y potente, sino también desde el contenido. Fue un cronista del barrio, un intérprete del dolor y la resistencia de los inmigrantes latinos en las grandes ciudades.

Además de haber sido un gran artista, Colón se destacó como activista y defensor de los derechos de la comunidad latina en Estados Unidos, reforzando el compromiso hacia sus raíces como ícono cultural.