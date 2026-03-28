Artistas gratuitos en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Buenos Aires vuelve a demostrar por qué es una de las capitales culturales más activas de la región. Este fin de semana, Recoleta será escenario de uno de los eventos gratuitos más destacados del mes: Experiencia BA, un festival al aire libre que reúne música en vivo, gastronomía de primer nivel y espectáculos visuales, con entrada libre y gratuita para todo público.

El gran atractivo de esta edición pasa por los shows de Emanero y Agapornis, dos artistas con fuerte convocatoria que encabezarán la grilla musical y prometen una jornada extensa de entretenimiento en uno de los parques más concurridos de la ciudad.

Cuándo y dónde es Experiencia BA en Recoleta

El festival se realizará el sábado 28 de marzo, desde el mediodía hasta pasada la medianoche, en el Parque Thays, ubicado en el cruce de Avenida del Libertador y Ayacucho, en el barrio de Recoleta. La propuesta es abierta, sin necesidad de reservar entradas ni registrarse previamente, lo que lo convierte en un plan ideal tanto para porteños como para turistas.

Al tratarse de una actividad al aire libre, los organizadores aclararon que en caso de lluvia el evento será reprogramado, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales antes de asistir.

Recoleta se vestirá de fiesta Foto: Turismo Buenos Aires

La grilla de shows: música durante toda la jornada

La programación artística fue pensada para acompañar al público durante todo el día, con actividades desde la tarde y recitales centrales entrada la noche.

Agapornis se presentará en el horario central del atardecer, con su clásico repertorio festivo y versiones populares que garantizan clima de celebración.

Emanero , uno de los nombres más escuchados del pop urbano nacional, cerrará la noche con un show completo que combina hits, invitados y puesta escénica de gran nivel.

También habrá sets de DJs, animación previa y un espectáculo de acrobacia aérea, una de las grandes novedades de esta edición del festival.

Más de 25 puestos gastronómicos y precios accesibles

Uno de los pilares de Experiencia BA es la comida. El predio contará con más de 25 stands gastronómicos, distribuidos en diferentes áreas temáticas que incluyen parrillas, opciones gourmet, bodegones, propuestas rápidas y un espacio exclusivo para café y pastelería.

Entre las alternativas se podrán encontrar hamburguesas, pizzas, carnes, shawarma, cocina internacional y opciones sin TACC. Los precios fueron pensados para el consumo masivo, con opciones desde valores accesibles, lo que refuerza el carácter inclusivo del evento.

Experiencia BA Foto: Turismo Buenos Aires

Un festival pensado para disfrutar en grupo

Experiencia BA no está orientado solo a los fans de la música. El evento propone un formato familiar y transversal, apto para ir en pareja, con amigos o en familia. Durante la tarde habrá juegos, activaciones, sorteos y espacios de descanso, lo que permite pasar varias horas recorriendo el festival sin necesidad de moverse del predio.

Además, la ubicación del Parque Thays facilita el acceso en transporte público y conecta con otros puntos turísticos de la ciudad, lo que suma atractivo especialmente para quienes visitan Buenos Aires.

Por qué este evento es uno de los más buscados del fin de semana

Con artistas de primer nivel, entrada gratuita, gastronomía variada y una propuesta visual diferente, Experiencia BA en Recoleta se perfila como uno de los eventos con mayor convocatoria del fin de semana. La combinación de música popular, aire libre y comida es una fórmula que año tras año convoca a miles de personas y posiciona al festival como un plan imperdible en la agenda cultural porteña.