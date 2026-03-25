Se definen los repechajes para el Mundial 2026:

La selección italiana es una de las grandes protagonistas de este repechaje europeo. Foto: FIGC.

Comienza la etapa final de las clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y esta nueva doble fecha FIFA de marzo será clave para ir definiendo parte de las seis selecciones que restan clasificar para la fase de grupos.

De esas seis selecciones que acabarán clasificando a la máxima cita del fútbol, cuatro pertenecen a Europa y las otras dos restantes son selecciones de diferentes latitudes que también pugnan por un lugar en el Mundial.

Se definen los últimos clasificados al Mundial 2026. Foto: REUTERS

Eliminatorias de Europa: se definen las semifinales

Este jueves 26 de marzo tendrán lugar ocho encuentros a partido único entre 16 selecciones. Es decir, que se conocerán los ocho finalistas y ocho selecciones ya quedarán eliminadas de toda chance de avanzar en sus ambiciones por llegar al Mundial.

Los cruces directos a partido único y eliminatorio son los siguientes:

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. República de Irlanda

La selección turca quiere volver a un Mundial, cita que no disputa desde el 2002. Foto: Turkish Football Federation.

Todos los partidos se disputarán a las 16.00 h (hora argentina) salvo el de Turquía vs. Rumania, que está programado para las 14.00 h (hora argentina).

Los ocho ganadores de estos cruces se enfrentarán también en duelos directos de play-off y los cuatro vencedores que surjan de allí clasificarán de forma directa al Mundial 2026.

Resto del mundo: el repechaje

La doble fecha FIFA de marzo también tendrá otros duelos aparte de los europeos. Se define el repechaje del resto del mundo, en donde seis selecciones pelean por dos puestos.

La selección de Bolivis se juega un mano a mano con Surinam. Foto: FBF.

En primera instancia, también este jueves 26 de marzo se verán las caras a partido único y eliminatorio Bolivia vs. Surinam, a partir de las 19.00 h (hora argentina).

Imágenes sobre la selección de fútbol de Surinam. Video: Instagram/@officialsvb

También tendrá lugar el duelo a partido único entre Jamaica vs. Nueva Caledonia, el viernes a las 00.00 h (hora argentina).

Jamaica y una oportunidad histórica de volver a un Mundial. Foto: Instagram/@jff_football

Los ganadores de estos dos partidos se enfrentarán contra dos selecciones que esperan por ellos. El ganador de Bolivia vs. Surinam enfrentará a Irak en la final. Y el vencedor de Jamaica vs. Nueva Caledonia tendrá que verse mano a mano con la República Democrática del Congo.

La selección de Nueva Caledonia y un sueño mundialista. Foto: ABC.

Los que ganen estos últimos dos partidos clasificarán al Mundial, confeccionando así las seis naciones restantes que faltan para completar las 38 selecciones de esta edición de la cita del fútbol internacional más importante.