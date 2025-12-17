Lali Espósito en River 2026: qué se sabe tras el anuncio de la cantante

La artista brindó su último show en Vélez este martes y realizó un anuncio que enloqueció a sus fans. De qué se trata.

Lali Espósito. Foto: Instagram.

Este martes, Lali Espósito brindó su último show del año en el estadio Vélez y realizó un anuncio muy importante que revolucionó a sus fans. En su quinto concierto con entradas agotadas, la artista reveló la fecha de un hito clave en su carrera: su primer show en el estadio River, un paso que podría marcar un antes y un después en su trayectoria artística.

El posteo de Lali luego de su show en Vélez. Video: Instagram.

La artista argentina cantó canciones de su último álbum, “No vayas a atender al demonio cuando llama”, y también incorporó sus hits más reconocidos como “Boomerang”, “Soy”, “Ego” y “Disciplina”, entre otros. Además, tuvo invitados de lujo como Moria Casán, Dillom y Sandra Mihanovich, para cantar con esta última “Soy lo que soy”.

Sin embargo, lo que se robó la atención de la noche fue el anuncio que realizó: “6.6.2026” se pudo ver en las pantallas casi al final del show. Esta fecha estaría vinculada a su primer concierto en el estadio River, una cita que sus fans esperan con muchas ansias. El anuncio oficial, con la información sobre la compra de entradas, sería el próximo 23 de diciembre.

Como era de esperarse, el anuncio generó revolución en las redes y algunos de los comentarios por parte de sus fans fueron los siguientes: “Yo tirándome desde la sivori alta cuando Lali abra su primer River con lokura”, “Lali por fin hace el River y yo me voy a arrancar todos los pelos MAMA TE AMO”, “Vayan ahorrando que es inminente el River de Lali Espósito”.

La última canción que le dedicó Lali a Javier Milei

Lali Espósito presentó su tema llamado “Payaso” meses atrás, durante uno de sus shows en el estadio Vélez, y las especulaciones sobre el destinatario no tardaron en llegar. Sin embargo, días después ella misma lo confirmó.

Si bien no es tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip deja muy en claro que está dirigida al presidente Javier Milei, hace algunas referencias que hacían creer que también se la estaba dedicando.