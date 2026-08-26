“Me quedé frito”: el día que Rubén Rada contó la divertida anécdota que vivió con Mick Jagger

El día que Rubén Rada conoció a Mick Jagger Foto: Redes sociales

A lo largo de su trayectoria, Rubén Rada conoció a un sinfín de artistas de todas partes del mundo, pero uno de esos encuentros quedó grabado para siempre en la memoria colectiva y él no perdía oportunidad de contar detalles de ese momento icónico.

En 2016 los Rolling Stones se presentaron en Montevideo y luego del show, Mick Jagger apareció en el cumpleaños del percusionista Fernando “Lobo” Núñez.

Murió Rubén Rada Foto: Captura X

El día que conoció a Mick Jagger, le regaló cuatro de sus discos y comieron chivito

“El Lobo tira el sombrero para arriba y dice ‘Mickel’, que estés acá en mi casa no lo puedo creer’. Jagger lo abrazó y le dijo ‘vamos a tocar un poco los tambores”, relató a Teledoce Rada años atrás.

“Me quedé frito”, comentó en varias oportunidades. También recordó que cantaron “(I Can’t Get No) Satisfaction” en versión candombera y con tambores y que comieron chivito.

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