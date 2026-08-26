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Atención Argentina: EEUU suspende los turnos para visas en todo el mundo y endurece los controles migratorios

La administración de Donald Trump paralizó temporalmente las citas en embajadas y consulados mientras capacita al personal para reforzar la evaluación de los solicitantes. La medida se suma a nuevas restricciones migratorias y a la posible revocación de hasta 200.000 visas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La administración Trump endurece el visado para entrar en los EEUU.
La administración Trump endurece el visado para entrar en los EEUU. Foto: REUTERS
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La administración de Donald Trump suspendió temporalmente las citas para solicitar visas en embajadas y consulados de Estados Unidos de todo el mundo, en el marco de una nueva ofensiva para endurecer los controles migratorios. La medida fue confirmada por el Departamento de Estado y está vinculada con una capacitación global destinada al personal consular.

El organismo no precisó cuánto tiempo permanecerá vigente la suspensión ni detalló cuándo se retomarán las entrevistas. Los solicitantes afectados recibirán nuevas fechas para sus citas una vez que finalice el proceso de formación.

Un agente federal persigue a un inmigrante en Estados Unidos. Foto: REUTERS

Estados Unidos refuerza los controles para otorgar visas

Según explicó un portavoz del Departamento de Estado, la capacitación busca que los funcionarios consulares apliquen de manera más estricta y uniforme los criterios utilizados para evaluar las solicitudes.

Uno de los principales objetivos es detectar a personas que podrían depender de prestaciones públicas en Estados Unidos, además de garantizar que cada pedido sea analizado de forma exhaustiva y coherente. La suspensión de turnos había sido anticipada por el diario británico Financial Times, que informó que algunos solicitantes de visas de inmigración ya habían recibido correos electrónicos para comunicarles que sus entrevistas serían reprogramadas.

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Las autoridades indicaron que las nuevas fechas serán informadas posteriormente, aunque todavía no existe un cronograma público para la normalización del sistema.

La ofensiva migratoria de Trump se profundiza

La decisión se produce mientras el Gobierno de Trump intensifica su política migratoria durante su segundo mandato. La estrategia incluye una ampliación de los controles, mayores restricciones para el ingreso al país y una campaña de deportaciones dirigida contra extranjeros que se encuentran en territorio estadounidense.

En los últimos meses, la administración también avanzó con la revocación de visas y permisos de residencia, incluso en algunos casos relacionados con opiniones políticas o participación en protestas.

El endurecimiento de los controles también alcanzó a personas que buscan ingresar legalmente a Estados Unidos. Entre las medidas implementadas se encuentra el incremento de determinadas tasas vinculadas con visas laborales, lo que eleva los costos para trabajadores extranjeros y empleadores.

Trump apunta contra extranjeros que solicitan asilo

En paralelo, el Departamento de Estado anunció que trabaja junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y revocar visas de no inmigrante a extranjeros que ingresaron al país como visitantes y posteriormente solicitaron asilo.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, sostuvo que obtener una visa con la intención de utilizarla posteriormente para solicitar asilo constituye un fraude y representa una causa para su revocación. La Casa Blanca afirmó en redes sociales que hasta 200.000 visas podrían verse afectadas y presentó la medida como la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos.

La administración Trump sostiene que estas acciones tienen como finalidad reforzar la seguridad nacional y evitar abusos del sistema migratorio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Foto: U.S. Departament of Homeland Security.

La política migratoria enfrenta cuestionamientos judiciales

La ofensiva migratoria también generó conflictos en los tribunales estadounidenses. Recientemente, un juez anuló una política que suspendía la emisión de determinadas visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido sus competencias legales.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionaron las medidas impulsadas por Trump y denunciaron que algunas políticas pueden afectar el debido proceso y la libertad de expresión. También expresaron preocupación por posibles casos de discriminación y elaboración de perfiles raciales contra determinadas comunidades.

Mientras continúan las disputas judiciales y las críticas de organizaciones civiles, Estados Unidos avanza con una revisión global de sus procedimientos para otorgar visas, en una señal de que la política migratoria seguirá siendo una de las prioridades centrales de la administración Trump.

Visa de turismoEstados UnidosDonald Trump
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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