ANSES: quiénes cobran este miércoles 26 de agosto y cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Economía ANSES Foto: ANSES

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a este miércoles 26 de agosto. Durante la jornada, cobran jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, además de beneficiarios de distintas asignaciones.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Este miércoles 26 de agosto es el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI terminados en 2 y 3.

Asignaciones de pago único

Las personas que reciben las asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar este miércoles, independientemente de la terminación de su documento. El calendario se extiende hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) también tienen sus pagos disponibles. En este caso, cobran todas las terminaciones de DNI, con un cronograma que se extiende hasta el 10 de septiembre.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente de acuerdo con el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo vigente desde marzo de 2024.

Con el aumento correspondiente, y sin incluir el bono de refuerzo, los haberes de septiembre quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.591,22.

Jubilación máxima: $2.884.013,07.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,98.

Pensiones No Contributivas (PNC): $300.014,12.

Prestación Básica Universal (PBU): $196.060,91.

Bono proporcional para jubilados: cómo saber cuánto paga ANSES. Foto: ANSES

Bono proporcional para jubilados: cómo saber cuánto paga ANSES

ANSES comienza este martes 25 de agosto de 2026 una nueva etapa del calendario de pagos para jubilados y pensionados. En esta instancia cobran los beneficiarios con haberes superiores a la jubilación mínima, un grupo dentro del cual algunas personas recibirán un bono proporcional de hasta $70.000.

La principal duda entre los titulares es cuánto dinero se acreditará efectivamente en sus cuentas. Esto se debe a que superar el haber mínimo no elimina automáticamente el refuerzo. El monto disminuye de manera gradual hasta llegar al límite establecido para agosto.

Con el aumento del 1,89% aplicado durante agosto, el haber mínimo previsional quedó fijado en $419.775,93. Al sumarle el bono máximo de $70.000, el ingreso total de referencia alcanza los $489.775,93. Esa cifra es la clave para calcular quién recibe el refuerzo completo, quién obtiene una suma proporcional y quién queda fuera del beneficio.

Cómo se calcula el bono proporcional de ANSES

El mecanismo utilizado para determinar el refuerzo es sencillo. La suma del haber previsional y el bono no puede superar los $489.775,93 durante agosto de 2026.

Quienes perciben un ingreso igual o inferior a la jubilación mínima tienen derecho al bono completo de $70.000. En cambio, si el haber supera los $419.775,93 pero permanece por debajo del tope de $489.775,93, ANSES paga solamente la diferencia necesaria para llegar a ese límite.

La fórmula práctica es la siguiente:

Bono proporcional = $489.775,93 menos el total de haberes previsionales

Por ejemplo, una persona que cobra $440.000 debe realizar esta cuenta:

$489.775,93 - $440.000 = $49.775,93

En ese caso, el jubilado recibirá un bono de $49.775,93. El ingreso total, una vez incorporado el refuerzo, llegará a $489.775,93.

Es importante considerar que el cálculo se realiza sobre la suma de las prestaciones vigentes del titular. Por lo tanto, si una persona recibe más de un beneficio previsional, no debe analizar cada ingreso de forma separada.

ANSES bono Foto: ANSES

Tabla de ejemplos: cuánto cobra cada jubilado

Para comprender con mayor facilidad el sistema, estos son algunos ejemplos aproximados:

Haber de $419.775,93: bono completo de $70.000.

Haber de $425.000: bono proporcional de $64.775,93.

Haber de $430.000: bono proporcional de $59.775,93.

Haber de $440.000: bono proporcional de $49.775,93.

Haber de $450.000: bono proporcional de $39.775,93.

Haber de $460.000: bono proporcional de $29.775,93.

Haber de $480.000: bono proporcional de $9.775,93.

Haber de $489.775,93 o superior: no corresponde el bono.

De esta manera, el valor del refuerzo disminuye a medida que aumenta el haber. Cuando los ingresos previsionales alcanzan o superan el límite de $489.775,93, la persona deja de estar comprendida dentro del pago extraordinario.

Quiénes pueden recibir el bono extraordinario

El beneficio no está limitado exclusivamente a los jubilados del régimen general. El Decreto 686/2026 estableció un bono extraordinario de hasta $70.000 para diferentes grupos cuyos pagos se encuentran a cargo de ANSES. La prestación correspondiente debe estar vigente durante el mes de liquidación.

Entre los beneficiarios incluidos se encuentran:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez o invalidez .

Madres de siete hijos o más que cobran una pensión no contributiva.

Titulares de otras pensiones no contributivas y graciables abonadas por ANSES.

En el caso de las pensiones con varios copartícipes, el beneficio es considerado como perteneciente a un solo titular a los efectos de determinar el derecho al refuerzo. Además, el bono tiene carácter no remunerativo, no está sujeto a descuentos y no se utiliza para calcular otros conceptos previsionales.

¿Hay que hacer un trámite para cobrar el bono?

No es necesario completar una inscripción, presentar documentación ni solicitar un turno. Si el beneficiario reúne las condiciones previstas, ANSES liquida el bono automáticamente junto con la prestación mensual.

El depósito se realiza en la misma cuenta bancaria utilizada habitualmente para cobrar la jubilación o pensión. Ante cualquier diferencia, es conveniente revisar el recibo de haberes antes de iniciar un reclamo.