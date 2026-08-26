Qué es una riada, el fenómeno que dejó a Nepal bajo el agua y destruyó pueblos en minutos

Imágenes de los destrozos causados por la riada en Nepal. Foto: REUTERS

Nepal sufrió este miércoles 26 de agosto una riada inmensa que golpeó con fuerza el norte del país, especialmente el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet y que dejó decenas de muertos y más de 900 desaparecidos.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 (hora local) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Según fuentes oficiales, el agua llegó también a territorio chino.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto. Mientras los rescatistas continúan en la zona montañosa del país, crece la duda sobre qué es una riada, el fenómeno que conmociona a Nepal.

Qué es una riada y por qué puede ser tan peligrosa

Una riada es una crecida repentina, rápida y violenta del caudal de un río o arroyo. A diferencia de una subida progresiva del agua, puede avanzar con enorme velocidad y transportar barro, rocas, árboles, vehículos y restos de construcciones, dejando muy poco tiempo para reaccionar o evacuar.

Su peligrosidad no depende solamente de la altura alcanzada por el agua, sino también de su fuerza y de los materiales que arrastra. En esa línea, una riada puede destruir puentes, cortar carreteras, derribar viviendas, dañar instalaciones eléctricas o hidroeléctricas y aislar comunidades enteras en cuestión de minutos.

Qué pasó en Nepal hoy miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto de 2026, una violenta crecida ingresó al río Bhote Koshi desde el lado del Tíbet alrededor de las 9.15, hora local. La masa de agua golpeó especialmente las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, ubicadas en el distrito nepalí de Rasuwa.

La riada arrasó asentamientos, mercados, carreteras e instalaciones hidroeléctricas, mientras las autoridades desplegaron operativos de búsqueda y rescate. También emitieron advertencias para comunidades ubicadas aguas abajo, debido a que el aumento del caudal podía extenderse hacia el corredor del río Trishuli y afectar nuevos distritos.

Por qué se produjo la devastadora riada en Nepal

Si bien el origen definitivo de la riada todavía se encuentra bajo investigación, los primeros análisis indican que el fenómeno no habría sido provocado por lluvias locales en Rasuwa, ya que las autoridades señalaron que no llovía en la zona afectada cuando apareció la crecida. El flujo habría comenzado río arriba, en territorio tibetano.

Las imágenes satelitales sugieren que una avalancha de hielo, nieve y rocas pudo bloquear temporalmente un curso de agua, formando una acumulación detrás de los escombros. Cuando esa barrera natural cedió, habría liberado abruptamente agua, barro y sedimentos hacia los ríos Lhende y Bhote Koshi.

Crecida del río Bhote Koshi en Nepal deja a al menos 16 muertos. Video: X @ELTIEMPO

La diferencia entre una riada y una inundación común

Una inundación común puede formarse gradualmente por lluvias persistentes, desbordes progresivos o saturación del suelo. En esos casos, el nivel del agua suele aumentar durante varias horas o días. Una riada, en cambio, aparece de manera abrupta y puede generar una ola destructiva antes de que las poblaciones reciban una advertencia suficiente.

Otra diferencia es que la riada puede producirse sin precipitaciones intensas en el lugar directamente afectado. El detonante puede encontrarse muchos kilómetros río arriba, como una avalancha, un deslizamiento, la ruptura de una presa natural o el desborde de un lago glaciar, tal como se investiga en Nepal.

Por qué las regiones montañosas son vulnerables a las riadas

Las regiones montañosas reúnen varios factores que favorecen estos eventos: pendientes pronunciadas, valles estrechos, ríos encajonados, glaciares, lagos de altura y laderas inestables. Cuando se libera repentinamente una gran cantidad de agua, la geografía canaliza el flujo y aumenta su velocidad antes de que alcance las comunidades ubicadas aguas abajo.

En Nepal, muchas poblaciones, carreteras y centrales hidroeléctricas se encuentran cerca de ríos que funcionan como corredores económicos y vías de comunicación. Esa cercanía facilita el acceso al agua y la generación de energía, pero aumenta la exposición cuando una crecida transporta barro, rocas y escombros por los estrechos valles del Himalaya.

Imágenes de los destrozos causados por la riada en Nepal. Foto: REUTERS

Qué hacer ante una inundación repentina

Ante una riada o inundación repentina, la prioridad es alejarse inmediatamente de ríos, arroyos, puentes y zonas bajas, y desplazarse hacia un terreno elevado. No se debe intentar cruzar una corriente caminando ni en vehículo, porque la profundidad y la fuerza del agua pueden ser mayores de lo que parecen.

También es fundamental respetar las órdenes de evacuación, consultar información oficial y evitar regresar hasta que las autoridades lo autoricen. En Nepal, las comunidades próximas a los ríos Bhote Koshi y Trishuli recibieron instrucciones de abandonar las riberas, mientras se desalentaron los viajes por carreteras expuestas al avance del agua.

Cambio climático y glaciares: qué relación pueden tener con estos fenómenos

El retroceso de los glaciares y el aumento de las temperaturas pueden modificar la estabilidad de las laderas y favorecer la formación o expansión de lagos glaciares. Estas transformaciones son estudiadas como posibles factores capaces de aumentar determinadas amenazas de alta montaña, incluidas avalanchas, desprendimientos y desbordes repentinos.

Sin embargo, todavía no corresponde atribuir directamente la riada de Nepal al cambio climático. Los especialistas deberán determinar qué provocó el posible colapso glaciar, si intervino el sismo registrado en la región y qué papel tuvieron el deshielo, la temperatura y las características geológicas del valle en el desastre.