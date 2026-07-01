De qué murió Santiago Ríos, recordado actor de “Los Simuladores”, “Cha Cha Cha” y “Los Roldán”

Murió Santiago Ríos. Foto: Asociación Argentina de Actores y Actrices

El actor, director y dramaturgo Santiago Ríos murió este jueves a los 71 años, según informó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado oficial.

Ríos, nacido el 15 de octubre de 1955 en la provincia de Entre Ríos, desarrolló una destacada trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

En televisión y plataformas integró los elencos de Tumberos, ATAV – Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Los Roldán, La Niñera, Los simuladores, Panadería Los Felipe, El show de Videomatch, Los machos, Amor en custodia, Un cortado… historias de café, Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Casados con hijos, Palermo Hollywood, Amo de casa, Casi ángeles, Amor mío, Patito Feo, Cha Cha Cha, Lalola, Los exitosos Pells, Los exitosos Pérez, Ciega a citas, Peter Punk, Sr. y Sra. Camas, Graduados, Sandro de América, Quiero vivir a tu lado, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre otras producciones.

Su labor teatral fue igualmente prolífica. Actuó en algunas de las principales salas del circuito oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de reconocidos creadores como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Integró los elencos de Los Locos Addams, No hay que llorar, Sinvergüenzas, Rey Lear, Stefano, Manzana podrida, Marat-Sade, Diario de un loco, La farsa de los ausentes, Gente educada, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta, entre muchas otras obras que dieron cuenta de la amplitud de su trayectoria artística.

En cine participó en los films 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado, entre otros.

De qué murió Santiago Ríos

Hasta el momento, las fuentes oficiales no han detallado la causa pública de su muerte.

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