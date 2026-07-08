Otra muerte enluta a la cultura porteña: a los 86 años, falleció un querido actor de cine, teatro y televisión

Un actor argentino que brilló en teatro, cine y televisión falleció este martes 7 de julio de 2026. Foto: Imagen generada con IA

El ámbito artístico nacional se encuentra de luto tras la confirmación de una triste noticia que impacta profundamente en los escenarios y las pantallas de nuestro país. La cultura porteña despide a una de sus figuras más respetadas y de mayor recorrido. Se trata de Andrés Martínez, un versátil y comprometido actor de 86 años que dejó una huella imborrable a través de sus invaluables aportes en el teatro, el cine y la televisión argentina.

Su partida no solo representa la pérdida de un enorme talento interpretativo, sino también la de un referente indiscutido para las nuevas generaciones de artistas. A lo largo de varias décadas, aportó al patrimonio cultural de Buenos Aires con una dedicación absoluta hacia su oficio, destacándose por su constante profesionalismo.

Murió Andrés Martínez a los 86 años

El deceso de Andrés Martínez, de 86 años, se produjo el 7 de julio de 2026. Su nombre completo era Jesús Andrés Martínez y había nacido el 27 de noviembre de 1939. La triste noticia fue comunicada oficialmente por la Asociación Argentina de Actores, entidad a la que se encontraba afiliado y desde la cual emitieron un sentido mensaje para despedirlo: “Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este doloroso momento”.

El actor Andrés Martínez falleció a los 86 años. Foto: Asociación Argentina de Actores y Actrices

Desde sus inicios, Martínez demostró un profundo compromiso con la formación artística, sentando las bases de una carrera sólida. En 1968 egresó de la Escuela de Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Lejos de conformarse, continuó perfeccionando su técnica actoral junto a grandes maestros de la escena nacional, como Agustín Alezzo, Carlos Gandolfo y Augusto Fernandes. Además, su incesante búsqueda de excelencia lo llevó a integrar el taller de teatro del Teatro General San Martín, un espacio que se encontraba bajo la coordinación de Roberto Durán.

Su trayectoria en cine, teatro y televisión

El recorrido de Andrés Martínez como actor fue extraordinariamente amplio, destacándose por su ductilidad para transitar distintos géneros. En el teatro, su hábitat natural, inició integrando la Comedia Universitaria de la Universidad de Buenos Aires con obras de renombre como El montaplatos y Antígona. Posteriormente, su talento brilló en piezas inolvidables como Homodramaticus, El último match, La vuelta manzana, Operación Masacre, La loca de Chaillot, El dragón, ¿Quién es quién será?, El descenso, Los tristes y Aguafuertes porteñas.

También mantuvo una intensa actividad en cooperativas teatrales y diversos espacios culturales. Entre sus trabajos más aplaudidos sobre las tablas se destacaron:

El guapo del 900 (bajo la dirección de Juan Carlos Gené)

El amor por tres naranjos (en el Teatro Colón)

Gli amori di Apollo e Dafne (con giras por Bélgica y los Países Bajos)

A estas destacadas obras se sumaron actuaciones formidables en El arenero, El 29, Noches de baile, Mateo, Solo 80, Tango de Show, Werther, La zapatera prodigiosa, Un enemigo del pueblo, Diva, A propósito del tiempo, La madonita, Los mirasoles y Esperando al gran jefe.

En el ámbito del cine, construyó una filmografía muy versátil. Participó en películas fuertemente arraigadas en la memoria del público, tales como El mismo amor, la misma lluvia, El gordo de América, Y mañana serán hombres, Basta de mujeres y ¿Quién se robó el papel picado?.

Asimismo, en la pantalla chica logró forjar una presencia sostenida a lo largo de diferentes etapas de la televisión argentina. Formó parte del elenco de ficciones y ciclos emblemáticos como La casa, El teatro y usted, Corín Tellado, Pasiones, El oro y el barro, María Luján y Lucía Bonelli.

La docencia, otro rol en el que se destacó en los 80 y 90

Más allá de su innegable talento frente al público, Andrés Martínez poseía una enorme vocación por transmitir sus conocimientos. De manera paralela a su trabajo actoral, desarrolló una prolífica y loable tarea como docente, guiando a decenas de estudiantes que daban sus primeros pasos en la interpretación.

Entre los años 1987 y 1994, tuvo el honor de integrar la cátedra de actuación de la Escuela de Teatro de la Municipalidad de Buenos Aires. Posteriormente, continuó con su labor pedagógica desempeñándose como coordinador del Taller de Actuación de los talleres barriales pertenecientes al Centro Cultural Parque Chacabuco. Su legado perdurará no solo en sus recordadas actuaciones, sino en las generaciones de artistas que formó.