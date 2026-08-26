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Murió el legendario músico uruguayo Rubén Rada: tenía 83 años

El reconocido cantautor uruguayo atravesaba problemas de salud por los cuales recientemente había sido internado. El comunicado oficial de su familia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Rubén Rada.
Rubén Rada. Foto: X / @salocinuy.
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Rubén Rada, legendario músico y cantautor uruguayo murió este miércoles 26 de agosto a la edad de 83 años. El artista había sido internado hace algunas semanas debido a un complejo cuadro de salud, que según informó su familia, se agravó en las últimas horas.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo”, indica el comunicado oficial.

Rada se encontraba preparando el regreso de Tótem, la emblemática banda que fundó a comienzos de la década de 1970 y que tenía previstos dos conciertos para el 10 y 11 de octubre en la Sala Zitarrosa.

En una entrevista con el noticiero uruguayo Subrayado, el músico había explicado que el proyecto busca “revivir la experiencia de un recital cercano”, recuperando el espíritu de las primeras presentaciones del grupo.

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Rubén Rada.
Rubén Rada. Foto: X

De qué murió Ruben Rada

Según había informado semanas atrás el medio uruguayo Informativo Sarandí, Rada fue diagnosticado con una neumonía bilateral, motivo por el cual permanecía hospitalizado bajo observación.

En el comunicado oficial difundido este miércoles, la familia del “Negro” señaló que falleció “después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”.

Los reportes indicaban que el reconocido referente de la música rioplatense había ingresado al sanatorio tras presentar un cuadro respiratorio complejo, que derivó en el diagnóstico de una neumonía bilateral.

El comunicado de la familia de Rubén Rada tras su muerte

Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones.

Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más.

Familia Rada

Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones.
El comunicado de la familia de Ruben Rada. Foto: Instagram

El “Negro” Rada, una vida dedicada a la música

Rubén Rada nació el 16 de julio de 1943 en Montevideo y creció en un hogar humilde del barrio Sur, rodeado por el sonido del candombe. Sus primeros pasos fueron en comparsas y murgas, antes de convertirse en vocalista de Los Hot Blowers bajo el seudónimo de Richie Silver.

A mediados de los años sesenta se incorporó a El Kinto, agrupación que impulsó el candombe beat al combinar tambores afro-uruguayos con rock, psicodelia y música brasileña. Más tarde integró Tótem y colaboró con Opa, proyectos fundamentales para la renovación de la música popular uruguaya y su proyección internacional.

Como solista construyó un repertorio extenso y versátil, atravesado por el candombe, el jazz, el funk, el soul, el rock y la murga. Canciones como “Las manzanas” se transformaron en clásicos, mientras sus discos y conciertos consolidaron una identidad artística reconocible tanto en Uruguay como en Argentina y otros países.

Además de cantante, compositor y percusionista, desarrolló trabajos como actor, conductor y creador de música infantil. Su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, incluido el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2011. Con más de seis décadas de actividad, su obra dejó una influencia profunda y acercó el candombe a nuevas generaciones.

Murió Rubén Rada a los 83 años
Murió Rubén Rada a los 83 años Foto: Redes Sociales

Esposa, hijos y música: la vida privada de Ruben Rada

Rubén Rada formó una familia atravesada por distintas raíces culturales y por una fuerte relación con la música. Compartió más de tres décadas de vida con Patricia Jodara Leizerovich, psicóloga argentina de ascendencia judía, con quien tuvo a Matías y Julieta. El artista hablaba públicamente del respeto como valor central dentro del hogar.

Rada fue padre de tres hijos: Lucila, Matías y Julieta. Lucila, nacida de su relación con María Fernanda Vivanco, desarrolló una carrera como actriz y cantante. Con el tiempo, también convirtió al músico en abuelo de Salvador, un vínculo que él mencionaba con especial orgullo al repasar sus logros personales.

Matías siguió el camino artístico como guitarrista y compartió escenarios con su padre, Martín Buscaglia e integrantes de Illya Kuryaki and the Valderramas. También fue padre de Sofía. Julieta se consolidó como cantante y compositora, con una propuesta que combina candombe, jazz, soul, funk y rock.

La música permitió que Rada trabajara y actuara junto a sus hijos en diferentes etapas de su carrera. Más allá de las creencias o identidades familiares, procuró transmitirles una mirada basada en la convivencia, la tolerancia y el rechazo al racismo y al antisemitismo. Para él, su familia estaba entre sus mayores motivos de felicidad.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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