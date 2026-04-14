RESULTADO FINAL | Bolívar 1 - Dep. La Guaira 1 por Copa Libertadores 2026
Terminó el partido en el Hernando Siles.
Partido finalizado en el estadio Hernando Siles de La Paz. ¿Qué indica el resultado? Bolívar 1 - Dep. La Guaira 1. Así las cosas, los elencos se disponen a abandonar la cancha para, desde ya, ponerse a pensar en el siguiente desafío que tendrán por Copa Libertadores 2026.
Bolívar vs Dep. La Guaira por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
96´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Bolívar y Dep. La Guaira por Copa Libertadores 2026.
96´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Jorge Sanchez.
95´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Jhon Velásquez y el remate se va afuera.
94´ Tarjeta amarilla para Bolívar
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luis Paz.
93´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Jhon Velásquez.
92´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Robson Tome fue bloqueado por Carlos Rivero.
91´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Jorge Sanchez.
91´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonel Justiniano fue bloqueado por Cesar Da Silva.
90´ Cambio en Bolívar
Entra Luis Paz y sale Ervin Vaca.
88´ Fuera de juego en Bolívar
Posición adelantada de Martín Cauteruccio.
83´ Cambio en Dep. La Guaira
Entra Cesar Da Silva y sale Juan Perdomo.
83´ Cambio en Dep. La Guaira
Entra Franco Cáceres y sale Rommell Ibarra.
83´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Jorge Sanchez.
80´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Jhon Velásquez.
78´ Gooool de Bolívar
Dorny Romero marca para Bolívar.
77´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Robson Tome.
76´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Jhon Velásquez.
75´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Jorge Sanchez.
74´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Leonel Justiniano y el remate se va afuera.
74´ Cambio en Bolívar
Entra John García y sale Brian Oyola.
71´ Cambio en Dep. La Guaira
Entra Martín Gianoli y sale Jose Correa.
72´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Jorge Sanchez.
72´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Jhon Velásquez y el remate se va afuera.
71´ Cambio en Dep. La Guaira
Entra Manuel Sulbaran y sale José Meza.
69´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jhon Velásquez fue bloqueado por Carlos Rivero.
66´ Fuera de juego en Bolívar
Posición adelantada de Martín Cauteruccio.
66´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Dorny Romero y el remate se va afuera.
65´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Erwin Saavedra.
64´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martín Cauteruccio fue bloqueado por Jorge Sanchez.
64´ Roja directa para Dep. La Guaira
¡A las duchas! El jugador de Dep. La Guaira Rafael Arace es expulsado del partido.
61´ ¡Tiro desviado de Dep. La Guaira!
Disparo de Jose Correa y el remate se va afuera.
60´ Cambio en Bolívar
Entra Jhon Velásquez y sale Carlos Melgar.
59´ Fuera de juego en Bolívar
Posición adelantada de Martín Cauteruccio.
59´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Robson Tome fue bloqueado por Jorge Sanchez.
57´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Diego Osío.
54´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Diego Osío.
52´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Robson Tome.
52´ Cambio en Dep. La Guaira
Entra Carlos Faya y sale Flabián Londoño.
52´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Robson Tome fue bloqueado por Jorge Sanchez.
48´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Diego Osío.
47´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Hernando Siles!
11´ Saque de arco para Bolívar
Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.
11´ ¡Tiro desviado de Dep. La Guaira!
Disparo de Jose Correa y el remate se va afuera.
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Hernando Siles! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
47´ Córner para Dep. La Guaira
Ejecuta el tiro de esquina Rafael Arace.
46´ Córner para Dep. La Guaira
Ejecuta el tiro de esquina Rafael Arace.
46´ ¡Dep. La Guaira se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Perdomo fue bloqueado por Carlos Lampe.
45´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Jorge Sanchez.
45´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Santiago Echeverría y el remate se va afuera.
44´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Echeverría fue bloqueado por .
44´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Santiago Echeverría y el remate se va afuera.
44´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Erwin Saavedra.
43´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Brian Oyola.
41´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Diego Osío.
40´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Ervin Vaca y el remate se va afuera.
38´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Diego Osío.
38´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Dorny Romero y el remate se va afuera.
37´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Brian Oyola.
36´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Diego Osío.
36´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Dorny Romero y el remate se va afuera.
35´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.
35´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Robson Tome fue bloqueado por Juan Perdomo.
34´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Diego Osío.
29´ Gooool de Dep. La Guaira
Flabián Londoño marca para Dep. La Guaira.
27´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ervin Vaca fue bloqueado por Jorge Sanchez.
27´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.
23´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Erwin Saavedra fue bloqueado por Diego Osío.
22´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.
21´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Jorge Sanchez.
19´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Jorge Sanchez.
19´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Leonel Justiniano y el remate se va afuera.
18´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.
18´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Brian Oyola fue bloqueado por Diego Osío.
17´ Saque de arco para Bolívar
Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.
16´ ¡Tiro desviado de Dep. La Guaira!
Disparo de Jorge Gutiérrez y el remate se va afuera.
14´ Fuera de juego en Dep. La Guaira
Posición adelantada de José Meza.
11´ Saque de arco para Dep. La Guaira
Desde el fondo la pone en juego Jorge Sanchez.
10´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Dorny Romero y el remate se va afuera.
10´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Brian Oyola fue bloqueado por Rommell Ibarra.
6´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.
5´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Carlos Melgar fue bloqueado por Jorge Sanchez.
5´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Robson Tome fue bloqueado por Jorge Sanchez.
4´ Fuera de juego en Bolívar
Posición adelantada de Martín Cauteruccio.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Hernando Siles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Bolívar y Dep. La Guaira por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Anthony Díaz.
Formación confirmada de Bolívar
Titulares
- (1) Carlos Lampe
- (3) Xavier Arreaga
- (5) Santiago Echeverría
- (14) Robson Tome
- (6) Ervin Vaca
- (23) Leonel Justiniano
- (80) Carlos Melgar
- (11) Brian Oyola
- (77) Dorny Romero
- (26) Erwin Saavedra
- (9) Martín Cauteruccio
Suplentes
- (13) Diego Méndez
- (31) Heiden Butron
- (8) Luis Paz
- (2) Jesús Sagredo
- (22) Anderson Ayhuana
- (18) Lucas Chávez
- (35) Escleizon Freita
- (24) Matías Galindo
- (19) John García
- (15) Cristian López
- (7) Jhon Velásquez
- (20) Carlos Sejas
Entrenador: Flavio Robatto
Formación confirmada de Dep. La Guaira
Titulares
- (12) Jorge Sanchez
- (20) Jorge Gutiérrez
- (3) Diego Osío
- (16) Luis Peña
- (4) Carlos Rivero
- (77) Rafael Arace
- (27) Jose Correa
- (13) Rommell Ibarra
- (8) Juan Perdomo
- (36) Flabián Londoño
- (7) José Meza
Suplentes
- (40) Abraham Pacheco
- (19) Genderson Ascanio
- (5) Martín Gianoli
- (24) Guillermo Ortiz
- (32) Franco Cáceres
- (10) Juan Castellanos
- (14) Cesar Da Silva
- (6) Carlos Faya
- (33) Nelson Hernández
- (22) Manuel Sulbaran
- (21) Alexis Rodríguez
- (9) Anthony Uribe
Entrenador: Héctor Bidoglio
¿Quién transmite el partido de Bolívar y Dep. La Guaira?
Argentina: Disney+ Premium, Fox Sports 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Bolívar vs. Dep. La Guaira por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Bolívar recibe a Dep. La Guaira en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.