El transporte se revoluciona: cómo son los nuevos minibus y trambus que conectarán barrios porteños

La principal característica de este vehículo es el tamaño, que es intermedio entre el colectivo y una combi. De momento, se prevé una tarifa simbólica o gratuita. Conocé más sobre ellos.

Minibus, el vehículo sustentable para transporte en CABA. Foto: Ministerio de Infaestructura.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la llegada de dos nuevos y revolucionarios transportes para 2025, que se sumarán a las calles porteñas y serán una alternativa a los colectivos, subtes y trenes.

Se trata de minibus y trambus, dos mecanismos que funcionarán como complementos a los transportes tradicionales. Asimismo, permitirán que se impulsen los medios de transporte sustentables.

Minibus: ¿Cómo funciona?

El Gobierno de la Ciudad hizo la licitación a mitad de 2024, y la empresa DOTA se llevó la adjudicación. Tras ello, se convirtió en la encargada de traer estos vehículos al país y operarlos por un plazo de dos años en CABA.

La principal característica de este vehículo es el tamaño: es un intermedio entre el colectivo y una combi.

El objetivo es que tengan movilidad en San Telmo, ya que es un lugar con alto tránsito de turistas y personas mayores. Tendrán una capacidad aproximada de entre 15 y 30 pasajeros. En una primera instancia, conectarán Parque Lezama con Retiro.

Minibus. Foto: Ministerio de Infraestructura.

“Por una ley del área ambiental, por ahí no pueden circular colectivos por el ruido y las emisiones. Como estos (los minibuses) son eléctricos, más chicos y silenciosos, la idea es que puedan conectar el casco con las otras zonas”, detalló el Ministerio de Infraestructura.

Por otro lado, al ser simplemente una "experiencia“, se prevé que para el ómnibus se plantee una tarifa simbólica o gratuita. Luego, se decidirá si se adapta a la ley del transporte público y se fija un precio definitivo.

Trambus: sus detalles

El Trambus será otra de las variantes que llega a Buenos Aires. Combina las características de un colectivo con un tranvía. Al tener ruedas, no necesitará vías para su circulación, evitando la alteración sustancial de la infraestructura.

El vehículo es una unidad eléctrica y silenciosa, que no generará emisiones. Tendrá una capacidad de entre 75 y 85 pasajeros por unidad. Se incorporarán 20 formaciones.

Trambus. Fuente: X

El trambus es 100% eléctrico. Fuente: X.

“Con el Trambus estamos afrontando nuevos desafíos para mejorar la accesibilidad y movilidad urbanas: que la gente se pueda desplazar mediante el uso de vehículos más sustentables“, afirmó Jorge Macri, el jefe de Gobierno.

Y concluyó respecto a la inclusión de esos nuevos transportes en ciertos barrios porteños: “Y a la vez, trabajamos en conectar zonas de la Ciudad que hoy lo necesitan, como sucederá en el casco histórico con los buses eléctricos".