Ni jajaja ni hahaha: cuál es la forma correcta de reírse por escrito, según la RAE

Según explicó la institución, hay una escritura que imita mejor la entonación real de la risa. Así es la forma correcta de representar la risa por escrito.

La forma correcta de reírse por escrito. Foto: Unsplash

Aunque puede parecer un simple detalle, la forma en la que representamos la risa por escrito también tiene sus reglas. La

Real Academia Española (RAE)

intervino en esta discusión popular y aclaró cuál es la manera adecuada de escribirla: con la letra “j”, en minúscula, y separando cada sílaba con comas.

Según explicó la institución

, esta escritura imita mejor la entonación real de la risa, ya que cada “ja” tiene su propio acento. Por eso, escribir “ja, ja, ja” sería lo correcto. En cambio, formas como “jajaja” no reflejan con precisión la forma en que solemos reír al hablar, ya que se pronunciarían como una palabra llana (es decir, [jajája]).La RAE también recordó que las onomatopeyas —esas palabras que buscan imitar sonidos— no reproducen exactamente lo que oímos, y su forma cambia según el idioma. En español, por convención, se usa la letra “j” para las risas, mientras que en idiomas como el inglés o el francés es común usar la “h”, ya que en esas lenguas tiene valor fonético. En cambio, en español, la “h” es muda, por lo que no se emplea con este fin.

¿Cuántas veces repetir el “ja”?

Lo más habitual es escribir tres veces la sílaba (“ja, ja, ja”) para representar una risa normal. Si se repite solo una o dos veces, puede interpretarse como sarcasmo, duda o burla: “Ja, ja. Claro, seguro”.Además del clásico “ja”, existen otras variantes como “je”, “ji”, “jo” y “ju”, que pueden usarse para dar diferentes matices emocionales: desde una risa burlona hasta una más malévola o irónica. Algunos ejemplos en la literatura que cita la RAE son:– «Por poco no se ahogaron, je, je, je» (Alfonso Sastre).– «—Jo, jo, jo —cloquea» y «—Ji, ji, ji —se burla la mujer» (Javier Tomeo).

¿Qué pasa en la escritura digital?

Aunque lo recomendado en contextos formales es usar comas entre cada sílaba, esta regla no suele aplicarse en mensajes de texto o redes sociales. En estos espacios, prima la rapidez y es más práctico teclear “jajaja” sin pausas ni signos de puntuación.

No obstante, cuando se usa la risa como sustantivo —por ejemplo, “me respondió con un gran jajajá”— sí puede escribirse como una sola palabra, y en ese caso lleva tilde por ser una palabra aguda terminada en vocal. También es válido su plural: “los jajajás del grupo no paraban”.