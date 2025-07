Opens in new window

¿Maní pelado o con cáscara?: la versión más saludable, según especialistas

Maní con cáscara o pelado: cuál es la mejor opción Foto: Unsplash

Cuando se trata de elegir un snack nutritivo, el maní ocupa un lugar destacado por su excelente perfil nutricional. Aunque muchos lo confunden con un fruto seco, en realidad es una legumbre, y una de las más consumidas en todo el mundo.

Gracias a su alto contenido de proteínas, grasas saludables, antioxidantes y minerales esenciales, es un alimento muy valorado tanto por deportistas como por nutricionistas y quienes buscan llevar una alimentación equilibrada.

Sin embargo, al momento de elegir entre el maní pelado o con cáscara, surgen todo tipo de dudas: ¿Cuál es mejor? ¿Hay diferencias en sus propiedades? ¿Es más sano uno que otro? A continuación, te lo contamos.

El maní ocupa un lugar destacado por su excelente perfil nutricional Foto: Unsplash

Maní con cáscara vs. maní sin cáscara: valor nutricional y beneficios

Tanto el maní pelado como el que conserva su cáscara comparten la mayoría de sus beneficios nutricionales. Son una excelente fuente de grasas monoinsaturadas, proteínas vegetales, fibra, vitamina E, niacina, magnesio, fósforo y antioxidantes como los polifenoles. Además, su consumo moderado se asocia a un menor riesgo cardiovascular, según estudios publicados en el Journal of the American College of Cardiology y la Harvard School of Public Health.

La principal diferencia está en cómo se presenta y en cómo eso influye en la forma de consumirlo. El maní con cáscara, al requerir más tiempo para pelarlo, suele comerse más despacio, lo que ayuda a generar saciedad y a evitar excesos. En cambio, cuando ya viene pelado —especialmente si está salado o tostado con aceites— es más fácil comerlo en grandes cantidades sin notarlo, lo que puede disminuir sus beneficios si se supera la porción recomendada.

El maní tiene múltiples beneficios si se consume en la medida justa Foto: Unsplash

¿Por qué elegir maní con cáscara?

Consumir maní con cáscara tiene varias ventajas:

Menor consumo por porción : al tener que pelarlo, se come más despacio y en menor cantidad.

Más saciedad: el acto de pelarlo favorece la conexión con la comida y reduce el picoteo automático.

Mayor conservación natural : la cáscara protege el grano de la oxidación, lo que ayuda a conservar mejor sus nutrientes si se almacena correctamente.

Menor procesamiento: es la opción más cercana al alimento natural, sin sal agregada ni aditivos.

Un estudio publicado en Nutrients en 2022 señaló que los frutos secos en presentaciones menos procesadas tienden a ser más favorables para el control del apetito y los hábitos alimentarios, en comparación con sus versiones más industrializadas.

Un puñado de maní es la recomendación diaria. Foto Unsplash

Recomendación diaria

La cantidad diaria recomendada para un adulto es de unos 30 gramos de maní, lo que equivale aproximadamente a un puñado, idealmente sin sal agregada. Y como siempre, ante cualquier cambio en la alimentación, lo mejor es consultar con un profesional de la salud que pueda orientar según las necesidades de cada persona.