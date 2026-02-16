ANSES anunció los montos de las PNC de marzo. Foto: NA

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán en marzo de 2026 un incremento en sus haberes.

Este ajuste se verá aplicado a razón del esquema de movilidad vigente, donde se actualizan los montos a partir de la inflación mensual. En el caso de marzo 2026, se toma como referencia (como siempre) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero -siempre es referencia el índice de dos meses anteriores- que ya informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el cual fue del 2,9%.

Los nuevos valores de las PNC de marzo

Con este aumento, las pensiones no contributivas quedarán en los siguientes valores:

La PNC por invalidez o por vejez será de $258.770,91 ,

La PNC para madres de siete hijos ascenderá a $369.672,72.

ANSES: de cuánto será la pensión por invalidez o vejez. Foto: Freepik / ANSES.

Estos montos corresponden al haber mensual actualizado que se abonará según el calendario habitual de pagos de ANSES.

Además, continúa la expectativa por la confirmación del bono refuerzo para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Este adicional se anuncia usualmente días antes del inicio del cronograma mensual. Hay que recordar que desde hace casi dos años, el bono congelado es de hasta $70.000.

¿Cómo saber si corresponde cobrar una PNC en marzo 2026?

Para saber si corresponde cobrar una PNC el mes próximo, ANSES dispone de una herramienta digital de consulta. El procedimiento es sencillo: hay que ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección “Mis Cobros” y verificar si figura un beneficio asignado para marzo, donde también se detalla el monto actualizado y la fecha estimada de acreditación.

ANSES anunciará el cronograma de pagos. Foto: ANSES / Facebook

En cuanto a los requisitos, la pensión por invalidez está destinada a personas argentinas nativas o naturalizadas -o extranjeras con al menos 10 años de residencia- menores de 65 años y sin otra jubilación o pensión.

La pensión para madres de siete hijos exige no contar con ingresos suficientes ni otra prestación. La pensión por vejez, en tanto, es para personas de 70 años o más que no perciban ingresos ni beneficios previsionales adicionales.