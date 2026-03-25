Derrumbe en Parque Patricios. Foto: NA

La Estación Buenos Aires, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, volvió a ser escenario de una evacuación preventiva, en medio de la creciente preocupación por posibles fallas estructurales en el complejo habitacional.

La nueva alarma llegó luego de que una ventana se dobló hacia adentro de la torre y los vidrios quedaron esparcidos en el suelo del departamento. Apenas cinco días pasaron desde que la justicia porteña levantó la clausura y los habitantes ya se encuentran nuevamente en la vereda del lugar. Es que desde el 20 de marzo pasado, los mismos residentes mostraron dudas y además se quejaron abiertamente, debido a los daños que hubo en algunas unidades en ausencia de sus moradores.

Peligro de derrumbe en Parque Patricios Foto: NA

En este mismos sentido, fuentes judiciales remarcaron en diálogo con Noticias Argentinas que: “al observarse que la tiranteria metálica se encuentra vencida, en forma preventiva se procede a colocar a resguardo a todas las personas para que no ingresen (...) Se solicitó un arquitecto de la Guardia de Auxilio a fin de verificar la estructura y en forma preventiva se evacuó a las 12 familias que habían regresado a sus viviendas al estar autorizado por la Justicia dicho regreso a sus departamentos”.

Los vecinos preocupados por sus viviendas: “Entramos con la esperanza de recuperar algo, y nos encontramos con más pérdidas”

En diálogo con el citado medio, Fabiano Perotto, uno de los afectados por el derrumbe que se produjo en el edificio el pasado 3 de marzo, explicó que varios vecinos ya “llevaban nuevamente sus pertenencias” hacia los hogares y señaló con notable pesar en la voz: “La noticia sigue”.

Peligro de derrumbe en Parque Patricios Foto: NA

Fuentes oficiales señalaron: “Al observarse que la tirantería metálica, ésta se encuentra vencida y, en forma preventiva se colocó a resguardo a todas las personas para que no ingresen, además, se solicitó un arquitecto de la Guardia de Auxilio a fin de verificar la estructura y se evacuó a las 12 familias que habían regresado a sus viviendas”.

A principios del mes en curso, el complejo de viviendas fue deshabitado por el desmoronamiento parcial del estacionamiento de una de las torres, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María del Rosario Selvatici dejó sin efecto la clausura parcial hace poco más det 96 horas y habilitó el ingreso de los propietarios del Sector 2. De todas maneras, los vecinos no ocultaron su preocupación y cuestionaron el informe oficial.

Además, muchos habitantes del complejo mostraron su indignación porque al ingresar a sus hogares se encontraron con las puertas forzadas y un desorden generalizado dentro de los departamentos, imágenes que muchos de ellos subieron a sus redes sociales.

Derrumbe en Parque Patricios. Foto: NA

“No fue un regreso. Fue una reconexión de servicios: luz, agua, gas. Al abrir las puertas, muchos vecinos se encontraron con algo más. Puertas violentadas, departamentos inundados, cosas que ya no estaban como las dejamos. Hace una semana no era así. Entramos con la esperanza de recuperar algo, y nos encontramos con más pérdidas. Seguimos sin respuestas claras. Seguimos atravesando esto juntos”, publicó uno de los damnificados.

Otro de los habitantes del complejo señaló en la misma red social: “Entramos después de una semana… y muchas puertas ya habían sido abiertas. Esta es la habitabilidad que nos propone el GCBA y COSUD? Quien abrió las puertas? Quienes son los que nos robaron? Quieren meternos miedo para que habitemos a como dé lugar?”.

El Gobierno de la Ciudad, por su parte, emitió un comunicado en el cual hizo un resumen de su actuación desde que se produjo el derrumbe, el 3 de marzo y aseguró que: “Los servicios ya fueron restablecidos: se les pidió a los vecinos que haya al menos un integrante para reconectar los suministros en cada departamento”.