Cambia el horario bancario Foto: Foto generada con IA

La Provincia de Buenos Aires vuelve a ajustar los horarios bancarios en más de un centenar de municipios, en el marco del fin del esquema estival y la reanudación del horario habitual de atención. Este cambio impacta tanto en las sucursales del Banco Provincia como en entidades públicas y privadas que operan bajo la normativa provincial.

El movimiento estacional en los horarios bancarios se ha vuelto una práctica reiterada cada año, ajustada principalmente por factores climáticos y operativos. A continuación, un repaso completo de cómo queda el cronograma, por qué se implementa esta medida y qué distritos se ven afectados.

Fin del horario de verano: del turno de 8 a 13 al regreso de 10 a 15

Desde el 1 de diciembre de 2025, los bancos de 108 municipios bonaerenses habían adoptado el llamado horario de verano, que adelanta la atención al público a la franja de 8:00 a 13:00. El Gobierno bonaerense dispuso esta medida mediante el Decreto Nº 2894/2025, con el objetivo de reducir la exposición al calor extremo en los meses más intensos del verano. Este régimen rigió hasta el 20 de marzo de 2026.

Ahora, con el cierre de la temporada estival, las entidades retoman el horario bancario tradicional: de 10:00 a 15:00. El cambio comenzará a aplicarse desde el miércoles 25 de marzo de 2026, debido a que el lunes 23 fue declarado día no laborable con fines turísticos y el martes 24 se conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Los bancos de la provincia de Buenos Aires cambian su horario de atención al público. Foto: NA. Foto: NA.

Qué municipios están alcanzados por el cambio

En total, 108 municipios del interior bonaerense habían adherido al horario estival, y ahora vuelven al esquema habitual. Entre ellos se encuentran:

La Plata, Berisso, Ensenada, Azul, Bahía Blanca, Tandil, Junín, Pergamino, Chivilcoy, Necochea, Olavarría, Luján, Mercedes, Pinamar, Villa Gesell, Tres Arroyos, Dolores, General Pueyrredón, San Nicolás, Zárate, Campana, Balcarce, Brandsen, Navarro, Lobos, Saladillo, Roque Pérez, Rivadavia, Trenque Lauquen, Coronel Suárez, Villarino, Monte Hermoso, entre muchos otros.

Además, otros listados oficiales coinciden en la inclusión de municipios como 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Baradero, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Chacabuco, Chascomús, Dolores, Exaltación de la Cruz, General Alvarado, General Guido, General Las Heras, General Madariaga, General Paz, General Pinto, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, Lobería, Maipú, Marcos Paz, Monte, Patagones, Pehuajó, Pergamino, Pinamar, Pila, Puán, Rauch, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tordillo, Tornquist, entre otros.

Dónde NO cambia el horario

Las sucursales ubicadas en CABA y el Conurbano Bonaerense mantienen el horario tradicional de 10 a 15, sin alteraciones por el esquema de verano.

Por qué se cambia el horario cada verano

Según las disposiciones oficiales del Gobierno bonaerense, la implementación del horario estival tiene un propósito claro: proteger a la población de las altas temperaturas, especialmente en municipios del interior donde el calor suele alcanzar picos más intensos en horas de la tarde.

Además, adelantar la atención bancaria a la mañana permite:

Reducir la exposición al sol de quienes deben realizar trámites presenciales.

Optimizar la operatividad interna de las sucursales.

Disminuir la congestión en las filas en las horas de mayor calor.

Este sistema estacional es una práctica extendida desde hace años y se adapta cada invierno/verano según las resoluciones anuales del Ejecutivo provincial.

Impacto en turnos y atención al público

Las entidades financieras aclararon que los turnos previamente asignados se mantienen sin cambios, ya que sus sistemas internos actualizan automáticamente los horarios a partir del inicio de la nueva franja horaria. Quienes cuenten con citas programadas después del 25 de marzo deberán presentarse en el horario indicado en su comprobante.

Además, los bancos continúan promoviendo el uso de canales digitales para operaciones que no requieren trámites presenciales, aunque para gestiones por ventanilla los usuarios deberán adaptarse nuevamente al horario estándar.

La Provincia de Buenos Aires vuelve a su horario bancario habitual de 10 a 15, tras el fin del esquema estival. El cambio alcanza a más de 100 municipios del interior, mientras que CABA y el Conurbano mantienen su cronograma tradicional. La medida refleja la política estacional del Gobierno bonaerense, que cada año ajusta los horarios en función del clima y la demanda social.