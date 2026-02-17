Los trenes seguirán funcionando a 30 km/h. Foto: NA.

El fin de semana largo por Carnaval es una buena ocasión para que se avancen con obras importantes en la estructura ferroviaria. Sin embargo, esto representa un malestar para los pasajeros, ya que hay tres líneas de trenes que funcionan de manera limitada o con demoras por distintos trabajos.

Este martes 17 de febrero, hay dos servicios de trenes que no llegan a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otro también tiene su recorrido reducido. Por esto mismo, resulta importante conocer cuándo volverán a funcionar con normalidad.

Paro de trenes, Agencia NA

Recorridos reducidos: cuándo vuelven a funcionar los trenes con normalidad

Tren Sarmiento

Uno de los servicios afectados es el ramal que une Once y Moreno del tren Sarmiento. Luego de estar detenido tanto el sábado 14 como el domingo 15, este lunes 16 y martes 17 de febrero llega hasta Haedo, por lo que no ingresa a la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, volverá a hacer su recorrido completo desde este martes 17 a las 18, donde finalizará su trayecto en la estación de Once.

Tren Sarmiento, foto NA

Desde Trenes Argentinos explicaron que se realizan una serie de trabajos que requieren la interrupción del suministro eléctrico, por lo que hay sectores en los que no pueden pasar las formaciones del tren.

Tren Belgrano Norte

El Belgrano Norte es otro de los trenes que no funciona con normalidad este martes 17 de febrero, según informó Ferrovías. La circulación está limitada entre las estaciones Aristóbulo del Valle y Ciudad Universitaria, producto de la construcción del distribuidor Parque de la Innovación.

Los trenes no llegan a Retiro hasta el miércoles 18 de febrero.

Trenes de la línea Belgrano Norte. Foto: Instagram

Tren Roca

La línea Roca es otro de los servicios que tiene limitaciones durante el fin de semana largo. El ramal que conecta a Constitución con La Plata hace un recorrido acortado, ya que llega hasta Berazategui y no finaliza su camino en la capital bonaerense.

Durante el domingo 15, distintos ramales habían modificado sus horarios de inicio, también producto de obras realizadas sobre las vías. Finalmente, volverá a prestar el servicio completo desde el miércoles 18 de febrero.

Tren Roca. Foto: NA.

Más allá de las complicaciones para viajar durante los feriados, la semana hábil comenzará con todos los servicios de trenes funcionando con normalidad.