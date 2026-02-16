Cómo limpiar las bombillas de mate y eliminar el sarro acumulado:

Limpiar la bombilla para el mate, paso a paso Foto: Foto generada con IA

La bombilla del mate es uno de esos utensilios que usamos todos los días sin pensar demasiado hasta que un día deja de cebar como siempre o empieza a tener un gusto extraño. Con el uso continuo, la humedad, la yerba y, sobre todo, el contacto con agua caliente, es normal que se acumule sarro en su interior. La buena noticia es que existen métodos simples, económicos y caseros para dejarla como nueva sin dañarla.

A continuación, te contamos cómo limpiar correctamente cualquier tipo de bombilla —de metal, alpaca, acero o incluso bañada en plata— y cuáles son los errores más comunes que conviene evitar.

¿Por qué las bombillas juntan sarro?

El sarro es un depósito mineral generado principalmente por el agua caliente. En zonas donde el agua contiene más calcio y magnesio, la acumulación suele ser más rápida. A eso se suma que la bombilla queda muchas veces húmeda después del uso, lo que favorece la formación de residuos internos. Si no se limpia de forma periódica, esto no solo cambia el sabor del mate, sino que además hace que la bombilla se tape con mayor frecuencia.

Mate; yerba; infusión. Foto: X/Grok.

Método 1: limpieza profunda con bicarbonato y vinagre

Esta es una de las formas más simples y efectivas para eliminar sarro y suciedad interna.

Vas a necesitar:

1 cucharada de bicarbonato de sodio

1 vaso de vinagre blanco

Agua caliente

Procedimiento:

Colocá la bombilla en un vaso o jarrito resistente. Cubrila con vinagre blanco. Agregá el bicarbonato: va a hacer efervescencia, lo que ayuda a despegar el sarro. Dejá actuar unos 20 minutos. Enjuagá con abundante agua caliente. Usá un limpia bombillas o un cepillo fino para remover cualquier resto interno.

Este método es ideal para bombillas de acero inoxidable o alpaca. En las piezas más delicadas conviene reducir el tiempo de inmersión.

Cómo lipiar la bombilla del mate Foto: Foto generada con IA

Método 2: hervor con limón para un desincrustado natural

El ácido cítrico del limón ayuda a aflojar el sarro sin ser agresivo.

Pasos:

Llená una ollita con agua y agregá el jugo de medio limón. Colocá la bombilla y dejala hervir durante 5 a 10 minutos. Retirá, enjuagá y limpiá el interior con un cepillito.

Este método es suave pero muy efectivo para quienes limpian la bombilla de manera regular.

Método 3: limpieza rápida diaria

Para evitar acumulación futura, cada vez que terminás de usar la bombilla podés realizar una limpieza express:

Pasá agua caliente por dentro.

Usá un limpia bombilla para sacar restos de yerba.

Secá bien el exterior.

Guardala en un lugar ventilado.

Con este simple hábito, vas a alargar la vida útil de la bombilla y evitar sabores amargos o “metálicos”.