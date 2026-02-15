Los aviones caza F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Una delegación de la República Argentina encabezada por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, avanza en conversaciones con autoridades de Bélgica, en el marco de la reciente participación nacional en la Munich Security Conference, con el fin de explorar alternativas que garanticen el sostenimiento logístico de la futura flota de cazas F-16 Fighting Falcon.

En la agenda oficial se incluyó un encuentro con el ministro de Defensa belga, Theo Francken, en donde se abordaron potenciales esquemas de cooperación técnica, además de intercambio de conocimientos y la eventual programación de actividades combinadas entre ambas fuerzas.

Ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. Foto: X/@defrevista

Las intenciones argentinas en su vínculo con Bélgica

La visita aborda una estrategia más amplia que el mero objetivo de asegurar el mantenimiento de las aeronaves, donde se prioriza profundizar la vinculación con socios europeos y actores industriales con capacidad de inversión y transferencia tecnológica.

También se confirmó la reapertura de la Agregaduría Militar argentina en Bruselas (capital belga) durante el 2026, algo que apunta a fortalecer los canales institucionales de diálogo y coordinación bilateral en defensa.

Bélgica cuenta con una reconocida experiencia en el sostenimiento de la variante MLU (Mid-Life Update) del F-16, modelo que la Argentina se encuentra en proceso de incorporar. Por este motivo, una eventual asociación con la industria belga aparece como una alternativa lógica y eficiente en mediano y largo plazo.

En ese contexto, entre las empresas con mayores capacidades destaca Sabena Engineering, firma que cuenta con más de 50 años de trayectoria brindando apoyo técnico a fuerzas aéreas de diferentes países, entre los que se cuentan Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Estados Unidos, tras su integración con Sabca dentro del Grupo Orizio.

Caza F-16 que llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Esta compañía, según se detalla, cuenta con capacidad para ejecutar mantenimiento de fuselaje en distintos niveles, reparaciones estructurales mayores y trabajos sobre componentes específicos. También puede realizar tareas de recableado, desmontaje, modernización de alas, repintado integral y revisiones completas de sistemas internos para asegurar la certificación y operatividad de las aeronaves.

Hay que destacar que, como antecedente reciente, Sabena Engineering fue seleccionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para brindar asistencia técnica a los F-16 operados por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Fue el propio Pentágono quien le adjudicó un contrato superior a los 235 millones de dólares para que se lleven a cabo trabajos en sus instalaciones de Woluwe-Saint-Lambert hasta 2029, un respaldo que refuerza su posicionamiento internacional en el segmento.