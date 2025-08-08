Cocina oriental: la receta y los ingredientes para hacer ramen casero, el plato simbólico de Japón

La popular sopa con raíces china combina caldo caliente, fideos de harina y una gran variedad de alimentos para lograr un sabroso resultado. Conocé el paso a paso y sorprendé a tu familia.

El ramen es un simbólico plato de fideos de la cocina japonesa, aunque sus raíces son chinas. A principios del siglo XX, inmigrantes chinos llevaron sus fideos a Japón, donde empezaron a mezclarlos con caldos sabrosos y condimentos locales.

Sin embargo, el boom llegó en los ’50, cuando el ramen se volvió la comida rápida por excelencia: abundante, barata y rica. Cada región de Japón le puso su sello: el tonkotsu espeso de Fukuoka, el miso ramen bien sabroso de Sapporo.

A continuación, los ingredientes necesarios para hacer un buen ramen casero:

Fideos : largos, finitos, a veces rizados. Están hechos con agua, harina de trigo, kansui y sal (un tipo de agua alcalina que les da ese color amarillito y textura elástica tan característica).

Caldo : hay varios tipos.

Miso : intenso y espeso, con pasta de miso que le da un toque umami irresistible.

Shio : el más suave. Ideal si querés un sabor más liviano.

Shoyu : a base de salsa de soja. Salado y sabroso, pero no tan pesado.

Tonkotsu: cremoso, denso y súper sabroso, hecho al hervir huesos de cerdo durante horas y horas.

Toppings :

Chashu : rodajas de panceta de cerdo cocida a fuego lento y marinada.

Huevo marinado : con la yema apenas cremosa, una bomba.

Menma : brotes de bambú fermentados.

Nori : alga seca que le da un toque crocante y salado.

Brotes de soja, cebolla de verdeo, maíz, naruto (ese medallón blanco con espiral rosa que parece de animé), y lo que tu paladar pida.

El ramen tiene raíces chinas. Foto: Unsplash.

La receta del ramen casero

Ingredientes

Fideos: 2 porciones (podés usar los de paquete, sin el sobre de sabor, o tallarines finos si no conseguís)

Para el caldo:

1,5 litros de caldo de pollo o carne (puede ser casero o de cubito)

3 cdas de salsa de soja

1 cda de mirin (opcional, o 1 cdta de azúcar si no tenés)

1 cda de aceite de sésamo (opcional, pero suma mucho sabor)

1 trozo pequeño de jengibre fresco (o 1/2 cdta en polvo)

2 dientes de ajo aplastados

Toppings:

2 huevos duros o semi cocidos (ideal: cocer 7 minutos y marinar en salsa de soja)

4 rodajas de panceta o bondiola cocida (podés dorarlas a la plancha)

Cebolla de verdeo picada

Champiñones salteados (opcional)

Brotes de soja, espinaca blanqueada o alga nori (a gusto)

El ramen combina fideos, caldos y huevos, entre otros alimentos. Foto: Unsplash.

El paso a paso de la preparación