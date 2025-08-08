Cocina oriental: la receta y los ingredientes para hacer ramen casero, el plato simbólico de Japón
El ramen es un simbólico plato de fideos de la cocina japonesa, aunque sus raíces son chinas. A principios del siglo XX, inmigrantes chinos llevaron sus fideos a Japón, donde empezaron a mezclarlos con caldos sabrosos y condimentos locales.
Sin embargo, el boom llegó en los ’50, cuando el ramen se volvió la comida rápida por excelencia: abundante, barata y rica. Cada región de Japón le puso su sello: el tonkotsu espeso de Fukuoka, el miso ramen bien sabroso de Sapporo.
A continuación, los ingredientes necesarios para hacer un buen ramen casero:
Fideos: largos, finitos, a veces rizados. Están hechos con agua, harina de trigo, kansui y sal (un tipo de agua alcalina que les da ese color amarillito y textura elástica tan característica).
Caldo: hay varios tipos.
- Miso: intenso y espeso, con pasta de miso que le da un toque umami irresistible.
- Shio: el más suave. Ideal si querés un sabor más liviano.
- Shoyu: a base de salsa de soja. Salado y sabroso, pero no tan pesado.
- Tonkotsu: cremoso, denso y súper sabroso, hecho al hervir huesos de cerdo durante horas y horas.
Toppings:
- Chashu: rodajas de panceta de cerdo cocida a fuego lento y marinada.
- Huevo marinado: con la yema apenas cremosa, una bomba.
- Menma: brotes de bambú fermentados.
- Nori: alga seca que le da un toque crocante y salado.
- Brotes de soja, cebolla de verdeo, maíz, naruto (ese medallón blanco con espiral rosa que parece de animé), y lo que tu paladar pida.
La receta del ramen casero
Ingredientes
Fideos: 2 porciones (podés usar los de paquete, sin el sobre de sabor, o tallarines finos si no conseguís)
Para el caldo:
- 1,5 litros de caldo de pollo o carne (puede ser casero o de cubito)
- 3 cdas de salsa de soja
- 1 cda de mirin (opcional, o 1 cdta de azúcar si no tenés)
- 1 cda de aceite de sésamo (opcional, pero suma mucho sabor)
- 1 trozo pequeño de jengibre fresco (o 1/2 cdta en polvo)
- 2 dientes de ajo aplastados
Toppings:
- 2 huevos duros o semi cocidos (ideal: cocer 7 minutos y marinar en salsa de soja)
- 4 rodajas de panceta o bondiola cocida (podés dorarlas a la plancha)
- Cebolla de verdeo picada
- Champiñones salteados (opcional)
- Brotes de soja, espinaca blanqueada o alga nori (a gusto)
El paso a paso de la preparación
- En una olla grande colocar el caldo, la salsa de soja, el mirin o azúcar, el aceite de sésamo, el ajo y el jengibre. Dejar que hierva suave por 15-20 minutos para integrar sabores. Se puede colar.
- Mientras, herví los fideos según las instrucciones del paquete. Escurrilos y reservá.
- Cociná los huevos (6-7 minutos para que queden con la yema cremosa).
- Dorá las tiras de carne.
- Salteá los champiñones o calentá cualquier vegetal que uses.
- Verter los fideos en el bowl. Agregar el caldo caliente. Sumar los toppings (el huevo, cortado a la mitad).
- Es opcional: para un toque picante agregar unas gotas de aceite de chile, pasta de miso picante o un poquito de sriracha o gochujang.