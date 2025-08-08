Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025
Actualidad Climática
Para clima en Santiago Del Estero hoy, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se esperan en torno a los 9.5°C. Los vientos soplarán moderadamente, alcanzando velocidades de hasta 26 km/h, siendo una jornada ideal para aquellos que disfrutan de un clima fresco matutino.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
En horas de la tarde y noche, el cielo continuará con nubosidad variable, manteniendo la tónica de un día fresco y parcialmente nuboso. Se anticipan temperaturas máximas alrededor de 22°C, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre con cierta comodidad. La humedad en el ambiente será de aproximadamente el 63%, lo cual es típico de la región durante esta época del año.