Cierra una de las estaciones más importantes del subte: cuál es y cuándo volverá a funcionar

Se harán trabajos de puesta en valor, además de mejorar la movilidad de los pasajeros en dicha estación. La decisión forma parte del Plan Integral de Modernización.

Una importante estación de subte permanecerá cerrada por tres meses. Foto: NA.

Una de las estaciones del subte más concurridas y claves para el movimiento de cientos de miles de personas por día deberá permanecer cerrada durante tres meses por remodelaciones internas.

Y es que, en el marco del Plan Integral de Modernización, esta estación en particular tendrá restauraciones de murales, una mejora en su accesibilidad, además de una remodelación de su iluminación.

¿Cuál es la estación del subte que estará cerrada tres meses?

Se trata ni más ni menos que de Plaza Italia, de la Línea D del subterráneo, una de las más concurridas y utilizadas a diario por gran cantidad de personas por las conexiones que permite y por su geolocalización en uno de los puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires.

La estación Plaza Italia de la Línea D permanecerá cerrada. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El total de trabajos que se realizarán en la estación Plaza Italia son:

Pintura general e impermeabilización con productos de última tecnología.

Instalación de un nuevo revestimiento metálico en paredes y cielorrasos , utilizando material aluzinc.

Sustitución de pisos y renovación del revestimiento granítico en escaleras.

Incorporación de luminarias LED para optimizar la iluminación y reducir el consumo de energía.

Actualización integral de la señalética , incluyendo señalización en sistema braille.

Instalación de nuevo mobiliario en los andenes: bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

¿A partir de cuándo estará cerrada la estación Plaza Italia?

Los trabajos de remodelación anunciado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) en Plaza Italia se estarán desarrollando a partir de este lunes 11 de agosto y se estima que los arreglos duren tres meses.

Lo que se busca, en definitiva, es mejorar la circulación de personas así como también la estética de la estación. Además, la incorporación de señalética inclusiva es clave para hacer más sencilla la convivencia en una estación que recibe un gran caudal de pasajeros a diario.

El proyecto de remodelación en las diferentes líneas del Subte. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

La estación Plaza Italia de la Línea D se sumará así a otras tantas estaciones del subte que ya fueron remodeladas. En la misma Línea D se pueden nombrar a Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo.

De la Línea A se remodelaron Acoyte, Castro Barros y Lima. De la Línea B, Pueyrredón y Pasteur-AMIA. De la Línea C, San Martín y de la E, Jujuy.

Están previstas nuevas obras para Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Gardel y Malabia (Línea B); Tribunales y Agüero (Línea D).