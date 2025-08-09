Cuánto cuesta la provoleta completa en El Ferroviario, la parrilla emblema de Liniers

Un clásico de la gastronomía porteña que se destaca por su variedad, precios accesibles y la calidad de cada plato.

Provoleta completa de El Ferroviario Foto: X @lmoraalfonsin

Ubicada en Liniers, El Ferroviario es una de las parrillas más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Con años de trayectoria y una reputación consolidada entre los fanáticos del buen asado, ofrece una propuesta que combina cantidad, variedad y tradición.

Uno de sus mayores atractivos es la provoleta El Ferroviario, una opción ideal para los amantes del queso y lo tradicional. Además, le presentamos los precios de cortes de carne para tener en cuenta.

Menú libre en El Ferroviario. Foto INSTAGRAM @elferroviariook

El precio de la provoleta completa

Una de las estrellas del lugar es su provoleta El Ferroviario, que tiene rúcula, tomate, morrón, cebolla, jamón y panceta. Actualmente, la porción cuesta $22.400. Si bien los precios aumentaron en los últimos meses, sigue siendo una opción que se destaca por su relación precio-calidad.

El Ferroviario ofrece una variedad de carnes y especialidades que se sirven con generosidad. Algunos de los precios más consultados:

Bife de Lomo (sin gluten): $41.400 / $45.100

Bife de Chorizo (sin gluten): $41.400 / $45.100

Bife de Chorizo Mariposa (sin gluten): $41.400 / $45.100

Matambrito Tiernizado con Fritas (sin gluten): $31.200 / $34.000

Churrasquito de Pollo (sin gluten): $11.000

Asado Ancho (sin gluten): $48.800 / $61.900

Asado Entrerriano (sin gluten): $82.200

Vacío (sin gluten): $42.100 / $49.000

Entraña (sin gluten): $39.900 / $49.800

Parrillada por Persona: $40.000

Menú de El Ferroviario Foto: Instagram @elferroviarioook

Días y horarios

El Ferroviario abre de martes a domingo, de 12 a 17:30 y de 20 a 1 de la madrugada. Está ubicado en Av. Reservistas Argentinos 219, en pleno barrio de Liniers.