Cuánto cuesta la provoleta completa en El Ferroviario, la parrilla emblema de Liniers
Ubicada en Liniers, El Ferroviario es una de las parrillas más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Con años de trayectoria y una reputación consolidada entre los fanáticos del buen asado, ofrece una propuesta que combina cantidad, variedad y tradición.
Uno de sus mayores atractivos es la provoleta El Ferroviario, una opción ideal para los amantes del queso y lo tradicional. Además, le presentamos los precios de cortes de carne para tener en cuenta.
El precio de la provoleta completa
Una de las estrellas del lugar es su provoleta El Ferroviario, que tiene rúcula, tomate, morrón, cebolla, jamón y panceta. Actualmente, la porción cuesta $22.400. Si bien los precios aumentaron en los últimos meses, sigue siendo una opción que se destaca por su relación precio-calidad.
El Ferroviario ofrece una variedad de carnes y especialidades que se sirven con generosidad. Algunos de los precios más consultados:
- Bife de Lomo (sin gluten): $41.400 / $45.100
- Bife de Chorizo (sin gluten): $41.400 / $45.100
- Bife de Chorizo Mariposa (sin gluten): $41.400 / $45.100
- Matambrito Tiernizado con Fritas (sin gluten): $31.200 / $34.000
- Churrasquito de Pollo (sin gluten): $11.000
- Asado Ancho (sin gluten): $48.800 / $61.900
- Asado Entrerriano (sin gluten): $82.200
- Vacío (sin gluten): $42.100 / $49.000
- Entraña (sin gluten): $39.900 / $49.800
- Parrillada por Persona: $40.000
Días y horarios
El Ferroviario abre de martes a domingo, de 12 a 17:30 y de 20 a 1 de la madrugada. Está ubicado en Av. Reservistas Argentinos 219, en pleno barrio de Liniers.