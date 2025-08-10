Fentanilo contaminado: se aplicaron 45 mil ampollas y se espera que la cifra de muertos siga aumentando

El juez de la causa, Ernesto Kreplak, informó que un lote afectado tuvo una alta circulación. También se confirmó que el total de fallecidos ascendió a 76.

Fentanilo contaminado. Foto: NA.

El juez federal Ernesto Kreplak confirmó que las muertes por fentanilo contaminado ya llegaron a 76 e informó que la investigación llevada a cabo por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata determinó que se aplicaron cerca de 45 mil ampollas de uno de los lotes afectados.

“Uno de los lotes fue de alta circulación y fue ampliamente aplicado”, indicó este domingo Kreplak en diálogo con Radio con Vos. A su vez, estimó que hay “aproximadamente 45 mil ampollas aplicadas de ese lote, frente a ninguna del otro porque recién había salido a la calle”.

Fentanilo contaminado Foto: NA

Según se informó, fueron recuperadas en allanamientos 115.000 ampollas, mientras que en los hospitales quedaron cerca de 30 mil, que no llegaron a aplicarse tras activarse la alerta de la ANMAT.

En esa línea, Kreplak pidió “bajar un poco la espuma” debido a que “ya no circulan ampollas” de fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes.

Además, señaló que en Argentina esta droga no tiene una circulación masiva, como sí pasa en Estados Unidos, donde hay “una epidemia de uso ilegal, que causa aproximadamente 50 mil muertes al año”.

En tanto, pidió que “como resultado de esta investigación, se tomen cartas en el asunto y se descubran baches”.

Fentanilo Foto: Policía Bonaerense

Se esperan más muertes por fentanilo contaminado

Kreplak consideró que “esto no llegó al techo”, sino que “lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”.

Cabe señalar que el lote contaminado con mayor circulación contaba con 154.000 ampollas, de las cuales 1.300 se aplicaron en el Hospital Italiano de La Plata.

Por el momento, 24 personas son consideradas sospechosas, pero ninguna fue detenida. Sobre ello, Kreplak señaló que “esta es una causa extensa, compleja, con múltiples ribetes y digamos cuestiones relevantes a dilucidar”.

“Ahora estamos determinando cuáles son las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias, directas”, añadió el juez.