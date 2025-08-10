Uruguay vuelve a tener aerolínea de bandera: hacia qué provincias argentinas volará

La Junta Aeronáutica del país aprobó el plan de rutas de la Sociedad Uruguaya de Aviación (SUA), la firma que asumirá este rol y que busca posicionarse como un actor clave en la conectividad regional.

Aerolíneas, avión, vuelo. Foto Unsplash

Después de 13 años sin una compañía aérea nacional, Uruguay se prepara para levantar vuelo con la Sociedad Uruguaya de Aviación (SUA), que comenzará a operar durante el primer semestre de 2026. La Junta Aeronáutica del país dio luz verde a su plan de rutas, que prioriza la conectividad con Argentina y Brasil, los mercados más relevantes para el país vecino.

El plan incluye hasta nueve vuelos diarios entre Montevideo y Buenos Aires/Aeroparque, la frecuencia más alta de su red, además de servicios a Córdoba, Mendoza y Rosario. Durante la temporada de verano, también habrá un servicio estacional entre Punta del Este y Aeroparque.

SUA Líneas Aéreas (Sociedad Uruguaya de Aviación Líneas Aéreas), una nueva aerolínea uruguaya. Foto: X / @Turbinetraveler.

La propuesta regional contempla conexiones con Santiago de Chile y Asunción, y una fuerte presencia en Brasil, con vuelos a San Pablo, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Recife y Salvador.

Para su flota, SUA selló un acuerdo con la aerolínea letona airBaltic para la incorporación de aviones Airbus A220-300, un modelo eficiente y versátil para vuelos de corto y mediano alcance.

Con la aprobación del plan de rutas, la compañía debe ahora avanzar en el proceso de certificación ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), lo que incluye presentar detalles técnicos, operativos y de personal. El vuelo inaugural está previsto para mayo o junio de 2026.

Uruguay tendrá nuevamente su aerolínea de bandera. Foto: Unsplash. Foto: Unsplash

