Uruguay vuelve a tener aerolínea de bandera: hacia qué provincias argentinas volará
Después de 13 años sin una compañía aérea nacional, Uruguay se prepara para levantar vuelo con la Sociedad Uruguaya de Aviación (SUA), que comenzará a operar durante el primer semestre de 2026. La Junta Aeronáutica del país dio luz verde a su plan de rutas, que prioriza la conectividad con Argentina y Brasil, los mercados más relevantes para el país vecino.
El plan incluye hasta nueve vuelos diarios entre Montevideo y Buenos Aires/Aeroparque, la frecuencia más alta de su red, además de servicios a Córdoba, Mendoza y Rosario. Durante la temporada de verano, también habrá un servicio estacional entre Punta del Este y Aeroparque.
La propuesta regional contempla conexiones con Santiago de Chile y Asunción, y una fuerte presencia en Brasil, con vuelos a San Pablo, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Recife y Salvador.
Para su flota, SUA selló un acuerdo con la aerolínea letona airBaltic para la incorporación de aviones Airbus A220-300, un modelo eficiente y versátil para vuelos de corto y mediano alcance.
También podría interesarte
Con la aprobación del plan de rutas, la compañía debe ahora avanzar en el proceso de certificación ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), lo que incluye presentar detalles técnicos, operativos y de personal. El vuelo inaugural está previsto para mayo o junio de 2026.
Una aerolínea lanzó pasajes desde $19.999 para viajar por Argentina: qué destinos están disponibles
La aerolínea low cost Flybondi lanzó tarifas promocionales para los meses de agosto a diciembre, donde ofrece pasajes de vuelos desde $19.999 para ciertos destinos de la Argentina.
Esta iniciativa se suma a la renovación de su propuesta de Ultra Pases a fin de que más personas puedan viajar de manera más accesible con ahorros que alcanzan hasta el 60%.
Entre los diferentes destinos y opciones que ofrece Flybondi por $19.999 están vuelos desde Córdoba a Buenos Aires, así como también desde Mendoza a la capital del país, a un precio de $21.700.
A estos precios promocionales también se suman Bariloche a $29.999 y Neuquén a $23.701, ambos con destino a Buenos Aires.