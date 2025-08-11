Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

Clima en Argentina

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

El día comenzará con un cielo parcialmente nuboso en Río Negro. Las temperaturas de la mañana estarán desde los 6.8°C, avanzando hasta alcanzar los 17.1°C en horas del mediodía. La clima durante estas primeras horas del día podría presentar vientos moderados, con una velocidad promedio de 22 km/h. Se prevé que la humedad se mantenga en un nivel adecuado, alcanzando un máximo del 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, el clima seguirá con similares condiciones, con nubosidad parcial y temperaturas que permanecerán alrededor de los 16°C. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que es un día ideal para actividades al aire libre. Al caer la noche, la temperatura bajará suavemente aumentando la sensación de frescura.

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, les recordamos que el sol se pondrá a las 17:51 y la luna hará su aparición a las 08:09, lo que podría ofrecer un espectáculo celestial interesante.