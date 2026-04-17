Se terminó la lluvia, pero sigue la humedad:

Clima en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Luego de varios días atravesados por lluvias intensas, el pronóstico del clima marca el fin de las tormentas. Durante las próximas horas, las precipitaciones dirán adiós con una mejora gradual en las condiciones del tiempo.

Pero, más allá del fenómeno reciente, que dejó inundaciones en varios puntos de la Argentina, la masa de aire dominante sobre gran parte del país cambiará muy poco, manteniendo el ambiente cálido y extremadamente húmedo.

Cómo va a estar el tiempo en CABA. Foto: Foto generada con IA

Cuándo vuelven las lluvias en CABA

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias finalizan este jueves 16 de abril, pero volverán antes de lo esperado, ya que se esperan tormentas para el domingo 19 de abril.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en CABA

Viernes 17 de abril : mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará nublado y el viento soplará hasta los 22 km/h. No se esperan lluvias.

Sábado 18 de abril : mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Cielo algo nublado, sin lluvias.

Domingo 19 de abril : 17 °C de mínima y 24 °C de máxima. Se esperan entre 10% y 40% de probabilidades de lluvia durante todo el día.

Lunes 20 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 22 °C. Vientos de hasta 22 km/h con 10% de probabilidad de precipitación.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: