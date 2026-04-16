Se terminan las tormentas, pero no por mucho tiempo:

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

El clima de hoy jueves 16 de abril en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores marca que la zona estará atravesada por lluvias durante todo el día, algunas más intensas que otras. En este contexto de nubes grises y humedad, los ciudadanos se preguntan cuándo se terminan las tormentas.

Pese a que el fin de las precipitaciones está cerca, el calendario marca una mala noticia: el agua volverá a caer este fin de semana.

Cuándo deja de llover en CABA

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se terminan hoy jueves por la noche, cuando solo se espere un 10% de probabilidades de precipitación y una temperatura de 19 grados.

Siguen las lluvias en Buenos Aires. Foto: NA archivo

De acuerdo SMN, las condiciones podrían mejorar hacia el viernes, aunque se espera que la inestabilidad continúe durante algunas horas más en la región afectada.

Cuándo vuelven las lluvias en CABA

Pese a esta “buena” noticia, las lluvias volverán antes de lo esperado: el pronóstico indica que se esperan tormentas para el domingo 19 de abril, mientras que las precipitaciones se darán durante todo el día.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en CABA

Viernes 17 de abril : mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará nublado y el viento soplará hasta los 22 km/h. No se esperan lluvias.

Sábado 18 de abril : mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Cielo algo nublado, sin lluvias.

Domingo 19 de abril : 17 °C de mínima y 24 °C de máxima. Se esperan entre 10% y 40% de probabilidades de lluvia durante todo el día.

Lunes 20 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 22 °C. Vientos de hasta 22 km/h con 10% de probabilidad de precipitación.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: