Un nuevo ramal de colectivos une a importantes barrios del Conurbano: a qué línea pertenece y cuál es el recorrido
Las autoridades informaron que el nuevo ramal tiene diez unidades en funcionamiento con una frecuencia aproximada de doce minutos.
Desde fines de marzo, las calles del Conurbano bonaerense son recorridas por un nuevo ramal de la línea 514 de colectivos, la cual une la estación de San Francisco Solano con Adrogué a través de la avenida Amenedo y tiene como objetivo fortalecer la conectividad entre distintas localidades dentro del municipio de Almirante Brown.
Se trata del Ramal C “Solano-Adrogué por Amenedo”, traza que nació a partir de la pavimentación de esa calle del barrio Santa Ana. Según indicaron desde la municipalidad, en la zona “se detectó la necesidad de sumar un servicio de transporte público”.
Cuál es el recorrido del nuevo ramal de la línea 514
El nuevo ramal inicia en la Estación de Solano, continúa por El Cóndor, Jorge, Belgrano, Bynnon, Santa Ana, Amenedo, 25 de Mayo, Mitre, Echeverría, nuevamente Amenedo, Lassarre, Bernardi, Erezcano, Mitre, Macías y Canale, hasta finalizar en la estación de Adrogué.
En tanto, el camino de vuelta comienza en la estación de Adrogué por Somellera, continúa por Rosales, Espora, Bynnon, plaza Bynnon, Toll, Erezcano, Amenedo, Dorrego, Mitre, 25 de Mayo, Amenedo, Santa Ana, Bynnon, Belgrano, El Cóndor y Humberto Primo, terminando en Solano.
Según explicó la municipalidad de Almirante Brown, el servicio comenzó a circular a modo de prueba piloto, posee diez unidades en funcionamiento y su frecuencia es de doce minutos.
Por su parte, Micro ómnibus Avenida S.A., proveedor de transporte perteneciente al grupo DOTA, informó que evaluará el funcionamiento con base en la demanda y respuesta de los usuarios.
Cuáles son los otros ramales de la línea 514
La línea 514 tiene otros tres ramales además del flamante C:
- Ramal A: en la ida recorre Barrio Lindo por Adrogué y en la vuelta pasa por el predio Carlan por Claypole. Pasa por las avenidas Pedro Suárez, Hipólito Yrigoyen, Tomás Espora, República Argentina, Eva Perón, 17 de Octubre, Lacaze y San Martín.
- Ramal B: la ida la hace en Burzaco por Adrogué y la vuelta por el predio Carlan por 844 en Solano. Pasa por Almirante Seguí, Hipólito Yrigoyen, Tomás Espora y San Martín.
- Ramal “Ruta 4-Barrio Lindo”: la ida empieza en la estación de Burzaco y continúa por Manuel Quintana, F. Moreno, Leandro Alem, Asamblea, Francisco Vidal, Int. Pinto, ruta provincial 4 y Juan XXIII hasta Arduín Darío Barbieri. La vuelta inicia en este último punto y sigue por la ruta provincial 4, Francisco Vidal, Asamblea, Hipólito Yrigoyen, Burzaco, Mitre, Alsina y Roca hasta Quintana.