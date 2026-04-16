Un nuevo ramal de colectivos une a importantes barrios del Conurbano:

Llegó un nuevo ramal de colectivos. Foto: NA

Desde fines de marzo, las calles del Conurbano bonaerense son recorridas por un nuevo ramal de la línea 514 de colectivos, la cual une la estación de San Francisco Solano con Adrogué a través de la avenida Amenedo y tiene como objetivo fortalecer la conectividad entre distintas localidades dentro del municipio de Almirante Brown.

Se trata del Ramal C “Solano-Adrogué por Amenedo”, traza que nació a partir de la pavimentación de esa calle del barrio Santa Ana. Según indicaron desde la municipalidad, en la zona “se detectó la necesidad de sumar un servicio de transporte público”.

Nuevo ramal de la línea 514 de colectivos. Foto: Municipalidad de Almirante Brown

Cuál es el recorrido del nuevo ramal de la línea 514

El nuevo ramal inicia en la Estación de Solano, continúa por El Cóndor, Jorge, Belgrano, Bynnon, Santa Ana, Amenedo, 25 de Mayo, Mitre, Echeverría, nuevamente Amenedo, Lassarre, Bernardi, Erezcano, Mitre, Macías y Canale, hasta finalizar en la estación de Adrogué.

En tanto, el camino de vuelta comienza en la estación de Adrogué por Somellera, continúa por Rosales, Espora, Bynnon, plaza Bynnon, Toll, Erezcano, Amenedo, Dorrego, Mitre, 25 de Mayo, Amenedo, Santa Ana, Bynnon, Belgrano, El Cóndor y Humberto Primo, terminando en Solano.

Según explicó la municipalidad de Almirante Brown, el servicio comenzó a circular a modo de prueba piloto, posee diez unidades en funcionamiento y su frecuencia es de doce minutos.

Por su parte, Micro ómnibus Avenida S.A., proveedor de transporte perteneciente al grupo DOTA, informó que evaluará el funcionamiento con base en la demanda y respuesta de los usuarios.

Cuáles son los otros ramales de la línea 514

La línea 514 tiene otros tres ramales además del flamante C: