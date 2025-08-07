Rasta lo hizo de nuevo: lanzó un alfajor tricolor nunca antes visto que promete ser furor

Esta nueva propuesta no solo llama la atención por sus colores vibrantes, sino también por su combinación de sabores. ¿Cuánto sale y dónde se consigue?

Alfajor Rasta. Foto: Instagram @rastaalfajores

Alfajores Rasta, una marca conocida por romper esquemas en cada edición del Mundial del Alfajor, volvió a sorprender con una creación que ya está dando que hablar: un alfajor tricolor que combina sabor, originalidad y un guiño visual imposible de ignorar.

Esta nueva propuesta no solo llama la atención por sus colores vibrantes —rojo, amarillo y verde, en alusión directa al estilo rasta que caracteriza a la marca—, sino también por su combinación de sabores, que mezcla dulce de leche y maicena.

Alfajor Rasta TRICO, el nuevo lanzamiento de la marca. Foto: Instagram @rastaalfajores

Cuánto sale el alfajor Rasta TRICO y dónde se consigue

La campaña en redes también aportó su toque de humor y desenfado: “¡Llegó TRICO! Un alfajor de maicena como nunca lo viste. 100g de delirio”, escribieron desde la cuenta oficial de la marca, junto a una foto del colorido producto.

Según los comentarios de los usuarios, el precio del alfajor ronda los $1.900 y puede conseguirse en locales como Open 25 hs. Sin dudas, una experiencia única.

Detrás de esta locura tricolor está el sello de siempre: animarse a romper moldes. De esta forma, Rasta volvió a hacer lo que mejor le sale: sorprender, provocar y convertir un simple alfajor en tema de conversación. Y esta vez, lo hizo con colores, sabor y mucha actitud.

Alfajor Rasta TRICO, el nuevo lanzamiento de la marca. Foto: Instagram @rastaalfajores

Cuánto sale el alfajor Rasta, el más vendido en los kioscos superando a Guaymallén y Capitán del Espacio

El alfajor es una de las golosinas predilectas por los habitantes de nuestro país, toda una tradición, un símbolo cultural y un acompañante ideal para las meriendas y desayunos y un buen mate o café. Por muchos años había un rey indiscutido de los kioscos, posicionándose como el más vendido, aunque eso llegó a su fin.

En apenas tres años desde su lanzamiento, el alfajor Rasta logró llegar al podio de los más vendidos, según la encuesta realizada anualmente por Infokioscos.

Para tener una referencia concreta, el precio actual de un Rasta ronda entre $1200 y $1400 la unidad, aunque se recomienda verificar en locales de cercanía, donde los valores pueden ser diferentes. Pero ojo, en aplicaciones de delivery lo podés encontrar hasta con un valor de $2000.

Alfajor Rasta, golosina. Foto: Instagram @rastaalfajores

Ranking de los más vendidos en 2025

El podio del ranking de alfajores más vendidos en kioscos 2025: